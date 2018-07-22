مباراة الأهلي وتاونشيب.. كارتيرون يحذر لاعبيه من التراخي خارج ملعبهم

حذّر باتريس كارتيرون مدرب النادي الأهلي المصري، لاعبيه من صعوبة مواجهة تاونشيب رولرز البوتسواني على أرضه، في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، رغم الفوز 3/0 بسهولة في القاهرة، الأسبوع الماضي.

وفي الظهور الأول للمدرب الفرنسي حقق الأهلي انتصاره الأول في دور المجموعات، يوم الثلاثاء الماضي، بعدما حصد نقطة واحدة من أول مباراتين مع المدرب السابق حسام البدري.

وسيلتقي الفريقان مجددًا، يوم السبت المقبل، في بوتسوانا.

ونقل موقع الأهلي على الإنترنت عن كارتيرون قوله، اليوم الأحد: “المواجهة ستكون صعبة للغاية، باعتبارها محطة مهمة، فضلًا عن رغبة المنافس في تعويض خسارته في الجولة الماضية”.

“نلعب دائمًا من أجل الفوز سواء على أرضنا أو خارجها، وهذه هي ثقافة الأهلي”.

وأكد مدرب مازيمبي السابق أنه من أشد المؤمنين بهذه الثقافة، وأنه خلال مشواره التدريبي لم يخض مباراة واحدة بحثًا عن أي نتيجة بخلاف الفوز.

ويعتقد كارتيرون أن الفوز على تاونشيب في المباراة المقبلة سيكون بمثابة خطوة رائعة، وسيقرب الأهلي من التأهل إلى دور الـ 8.

وقال المدرب الفرنسي: “نسير خطوة بعد خطوة في دور المجموعات، ولا نشغل ذهننا سوى بمباراة السبت المقبل التي نستعد لها بقوة. لدينا طموحات كبيرة في مواصلة المشوار بنجاح من أجل تحقيق حلم التتويج باللقب الأفريقي”.

وقال محمد الشناوي حارس الأهلي، إن فريقه جاهز للفوز على تاونشيب في ملعبه.

وأضاف: “الأهلي سيخوض مباراة تاونشيب من أجل الفوز فقط للاقتراب من التأهل لدور الـ 8”.

“حققنا انتصارًا معنويًا في المباراة الأخيرة وحصدنا 3 نقاط ثمينة في طريق التأهل إلى دور الـ 8”.

وأضاف الحارس الدولي، أن الفوز على تاونشيب في المباراة المقبلة سيمنح الأهلي دفعة قوية أيضًا قبل مواجهة الإسماعيلي في بداية مشوار الدفاع عن لقب الدوري المحلي في أول أغسطس.