المصري البورسعيدي يعود بنقطة ثمينة من نهضة بركان المغربي في الكونفدرالية الأفريقية

حسم التعادل السلبي مباراة نهضة بركان المغربي مع المصري البورسعيدي، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بثمن نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية).

بذلك، يتصدر بركان المجموعة برصيد 7 نقاط، والمصري الثاني برصيد 5 نقاط، والهلال الثالث بنقطتين، ويونياو الرابع بنقطة وحيدة.

ويعد الصفاقسي التونسي، أكثر فرق القارة تتويجًا بالبطولة بإجمالي 3 مرات، بفارق لقب واحد عن النجم الساحلي التونسي ومازيمبي الكونغولي، ويحمل الأخير لقب النسخة الأخيرة.

وفي المجموعة نفسها فشل فريق الهلال السوداني، الأربعاء، في الحفاظ على تقدمه بهدفين أمام ضيفه يونياو دو سونغو الموزمبيقي، ليتعادلا بهدفين لكل منهما.

تقدم الهلال بهدفين عن طريق محمد أحمد بشير بشة والتنزاني توماس أوليموانغو في الدقيقتين 2 و36 من زمن اللقاء.

وعاد الضيوف بهدفين عبر المالاوي فرانك باندا وهيلدر بيليمبي في الدقيقتين 43 و87 من زمن المباراة.

غوليبا المالي يرتقي لوصافة المجموعة الثالثة في الكونفدرالية الإفريقية

ارتقى فريق دغوليبا المالي لوصافة المجموعة الثالثة بثمن نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية).

وتغلب دغوليبا على ضيفه كارا برازافيل الكونغولي بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة.

أحرز هدفي اللقاء، محمد نياغيو سيسيه ويحيي كوليبالي في الدقيقتين 45+2 و54 من زمن المباراة.

وكان في وقت سابق الأربعاء، قد تغلب إنييمبا النيجيري على ضيفه ويليامسفيلي أثلتيك الإيفواري بهدف نظيف، بنفس الجولة للمجموعة.

بذلك، يتصدر إنييمبا المجموعة برصيد 6 نقاط، ودغوليبا الثاني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن ويليامسفيلي، وكارا برازافيل الرابع برصيد 3 نقاط.