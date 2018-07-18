الرجاء المغربي يتصدر المجموعة الأولى للكونفدرالية الإفريقية بتغلبه على أسيك الإيفواري (فيديو)

ارتقى فريق الرجاء المغربي، اليوم الأربعاء، إلى صدارة ترتيب المجموعة الأولى، في ثمن نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكونفدرالية”.

وتغلب الرجاء على مضيفه أسيك ميموزا الإيفواري بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة.

وكان أدوانا ستارز الغاني قد تغلب في وقت سابق على ضيفه فيتا كلوب الكونغولي بهدفين لهدف، ضمن نفس الجولة للمجموعة.

هدف ⚽ بنحليب يوقع على أول أهداف اللقاء من علامة الجزاء! #أسيك_ميموزا 0 – 1 #الرجاء_البيضاوي#CAFCL pic.twitter.com/0fNRcHmFl4 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١٨ يوليو ٢٠١٨

وبذلك، تصدر الرجاء المجموعة برصيد 5 نقاط، وفيتا كلوب يحل ثانيًا برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن أدوانا ستارز، وأسيك رابعًا برصيد نقطتين.

ويعد الصفاقسي التونسي أكثر فرق القارة تتويجًا بالبطولة بإجمالي 3 مرات، بفارق لقب واحد عن النجم الساحلي التونسي ومازيمبي الكونغولي، ويحمل الأخير لقب النسخة الأخيرة.

اتحاد العاصمة الجزائري يهزم رايون سبورت ويتصدر مجموعته بكأس الاتحاد الأفريقي

وفي المجموعة الرابعة حوّل اتحاد العاصمة الجزائري تأخره بهدف أمام مستضيفه رايون سبورت الرواندي إلى فوز 2-1 ضمن الجولة الثالثة، في دور المجموعات في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وتصدر اتحاد العاصمة المجموعة بسبع نقاط من ثلاث مباريات بفارق نقطتين عن جور ماهيا الكيني الذي سحق ضيفه يانج أفريكانز التنزاني 4-صفر، اليوم، أيضًا.

ويحتل رايون سبورت المركز الثالث بنقطتين مقابل نقطة واحدة ليانج أفريكانز صاحب المركز الرابع.

وتقدم إسماعيل ديارا لأصحاب الأرض في الدقيقة 38 إثر خطأ فادح من أحد مدافعي اتحاد العاصمة الذي أعاد الكرة بالخطأ لمهاجم رايون سبورت، ليراوغ الحارس ويضع الكرة في الشباك الخالية.

وأدرك فاروق شافعي التعادل قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة أرضية من مدى قريب.

وضمن عبد الرؤوف بن غيث النقاط الثلاث لاتحاد العاصمة عندما تلقى تمريرة بينية انفرد على إثرها بحارس رايون سبورت ليضع الكرة في الشباك في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.