ماذا قال كارتيرون مدرب النادي الأهلي المصري بعد الفوز على تاونشيب في دوري أبطال أفريقيا؟

أعرب باتريس كارتيرون، المدير الفني للأهلي المصري، عن سعادته بفوز فريقه على تاونشيب رولرز البتسواني في دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الأهلي في تحقيق أول انتصار أفريقي له بمرحلة المجموعات بالفوز على تاونشيب بنتيجة 3-0 بالجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وأشار كارتيرون في تصريحات بالمؤتمر الصحافي بعد المباراة إلى أن: “اللقاء كان صعبًا بسبب التوقيت، لكن الفريق نجح في الفوز بأقل مجهود، سعيد بأننا أظهرنا قوتنا”.

وأضاف: “الفريق بدنيًا لم يصل لـ100%، هناك عدد من اللاعبين عائدين من المشاركة في كأس العالم”.

وتابع: “محظوظ بالتواجد في نادي مثل الأهلي، يمتلك وفرة من اللاعبين المميزين، صلاح محسن لاعب منهم، كنت أمتلك أكثر من لاعب جاهز في مركزه، وسيحصل على فرصته قريبًا”.

وتابع: “ساليف كوليبالي ليس غريبًا بالنسبة لي، سبق وتدرب معي، هو جاهز للمباريات بشكل جيد”.

واختتم: “أعلم أن مركز أيمن أشرف هو المدافع الأيسر، لكنه أمر جيد أن يكون لديك لاعب تستطيع استخدامه في أكثر من مركز”.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثاني في المجموعة الأولى لدوري الأبطال برصيد 4 نقاط، خلف الترجي المتصدر بـ7 نقاط.