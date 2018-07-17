وفاق سطيف الجزائري يعيد آماله في دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الدفاع الجديدي المغربي

أعاد فريق وفاق سطيف الجزائري، آماله وفرصه في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد أن قلب تأخره بهدف أمام ضيفه الدفاع الحسني الجديدي المغربي لفوز بهدفين، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية للبطولة القارية.

تقدم الدفاع الجديدي بهدف عن طريق محمد علي بمعمر في الدقيقة 4 من زمن اللقاء.

وعاد وفاق سطيف بهدفين عبر الحبيب بوقلمونة وحسام غشا، في الدقيقتين 21 و89 من زمن المباراة.

وكان مازيمبي الكونغولي قد تغلب في وقت سابق اليوم على مولودية العاصمة الجزائري بهدف دون رد، بالجولة نفسها للمجموعة.

بذلك يتصدر مازيمبي المجموعة برصيد 9 نقاط، ومولودية العاصمة الثاني برصيد 4 نقاط، ووفاق سطيف الثالث برصيد 3 نقاط، والدفاع الجديدي الرابع بنقطة وحيدة.

ويعد الأهلي المصري أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة بإجمالي 8 مرات، بفارق 3 ألقاب عن مواطنه الزمالك ومازيمبي الكونغولي، ويحمل الوداد البيضاوي المغربي لقب النسخة الأخيرة.