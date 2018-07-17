النادي الأهلي المصري يهزم تاونشيب ليحقق فوزه الأول في مجموعات دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

حقق النادي الأهلي بطل مصر فوزه الأول في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد فوزه 3-صفر بسهولة على ضيفه تاونشيب رولرز البوتسواني اليوم الثلاثاء ليمنح مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون بداية مظفرة في مباراته الأولى.

ونجح الترجي التونسي في الفوز على كمبالا سيتي الأوغندي 3-2 ويحافظ على صدارة المجموعة الأولى في دوري أبطال افريقيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

ومنح المهاجم المغربي وليد أزارو التقدم للأهلي في الدقيقة 37 بعد تمريرة من النيجيري جونيور أجايي وضاعف علي معلول الظهير الأيسر لمنتخب تونس النتيجة في الدقيقة 75 من ركلة جزاء.

وعزز البديل إسلام محارب تفوق الأهلي بضربة رأس بعد خروج خاطئ من مامبولي ماسولي حارس تاونشيب لمقابلة كرة عرضية من أزارو.

ويملك كل من كمبالا سيتي وتاونشيب ثلاث نقاط.

⚽ وليد أزارو يسجل أول أهداف المارد الأحمر في دور المجموعات!#الأهلي 1 – 0 #تاونشيب_رولرز#CAFCL pic.twitter.com/7dj88eHZql — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١٧ يوليو ٢٠١٨

دوري أبطال أفريقيا | الأهلي المصري × تاونشيب رولز البوتسواني | هدف الأهلي الثاني HD pic.twitter.com/PyB97POCN1 — صقر | S8R ▶ (@OM9_SR3_) ١٧ يوليو ٢٠١٨

دوري أبطال أفريقيا | الأهلي المصري × تاونشيب رولز البوتسواني | هدف الأهلي الثالث HD pic.twitter.com/eJsMeZ8naL — صقر | S8R ▶ (@OM9_SR3_) ١٧ يوليو ٢٠١٨

في نفس السياق تعافى الترجي بطل تونس من صدمة استقبال هدفين مبكرين على أرضه ليهزم كمبالا سيتي الأوغندي 3-2 ويحافظ على صدارة المجموعة الأولى في دوري أبطال افريقيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

واستحوذ الترجي على الكرة في بداية المباراة مستفيدا من دعم جماهيره باستاد رادس لكن أخطاء دفاعية كلفته هدفين عكس سير اللعب بعد 22 دقيقة.

وكسر جاكسون نوندا مصيدة التسلل لينفرد بالحارس معز بن شريفية ويسدد بهدوء مسجلا الهدف الأول في الدقيقة 18.

وزادت معاناة الترجي عندما تعثر الظهير الأيمن سامح الدربالي ليفقد الكرة وتصل إلى نوندا الذي أطلق تسديدة ارتدت من بن شريفية إلى محمد شعبان الذي تابعها في الشباك بعد اصطدامها بالمدافع خليل شمام في الدقيقة 22.

وضغط الترجي بقوة ونجح في تقليص الفارق عبر أنيس البدري بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من الجزائري يوسف البلايلي في الدقيقة 30 قبل ان ينجح سعد بقير في إدراك التعادل بعد ثلاث دقائق أخرى من مدى قريب.

وأشرك خالد بن يحيى مدرب الترجي كل أوراقه الهجومية من أجل انتزاع النقاط الثلاث، فدفع بالمهاجمين هيثم الجويني وطه ياسين الخنيسي وأثمر ضغط بطل تونس عن الهدف الثالث عن طريق بلال الماجري بعد تمريرة رائعة من البلايلي قبل تسع دقائق على النهاية.

ويملك الترجي سبع نقاط من ثلاث مباريات في صدارة المجموعة الأولى بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي المصري الذي يحتل المركز الثاني بعد فوزه 3-صفر على تاونشيب رولرز البوتسواني. ولدى كل من كمبالا سيتي وتاونشيب ثلاث نقاط.