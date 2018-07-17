مولودية الجزائر يسقط أمام مازيمبي بهدف متأخر في دوري أبطال أفريقيا

استقبل مولودية الجزائر هدفًا قرب النهاية ليخسر 1-صفر خارج أرضه أمام مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية، في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وأحرز ايليا ميشاك الهدف الوحيد في الدقيقة 88 في لوبمباشي ليواصل مازيمبي انطلاقته المثالية في دور المجموعات ويتصدر الترتيب بتسع نقاط من ثلاث مباريات.

ويحتل مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد أربع نقاط قبل لقاء غريمه المحلي وفاق سطيف مع الدفاع الحسني الجديدي المغربي، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

ويملك وفاق سطيف نقطة واحدة من مباراتين ويتذيل الدفاع الجديدي المجموعة بلا نقاط.