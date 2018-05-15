الترجي التونسي يكتسح تاونشيب برباعية ويتصدر مجموعته بدوري أبطال أفريقيا

أحرز لاعب الوسط أنيس البدري هدفين في الشوط الثاني ليقود الترجي لفوز كبير 4-1 على ضيفه تاونشيب رولرز من بوتسوانا لينفرد بصدارة المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، اليوم الثلاثاء.

وفرض بطل تونس ضغطًا قويًا على منافسه وكلل سيطرته بافتتاح التسجيل عبر صانع اللعب الجزائري يوسف البلايلي بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 26.

لكن نهاية الشوط الأول كانت محبطة بعدما تعادل سيجولامي بوي للفريق الزائر من ركلة حرة لمست المدافع خليل شمام في طريقها للشباك في الدقيقة 41.

وانتفض الترجي بعد الاستراحة وسجل البدري الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني وعزز بلال الماجري تفوق أصحاب الضيافة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 79.

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واختتم البدري الرباعية بعد اختراق دفاع تاونشيب بمجهود فردي في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع الترجي، الذي تعادل دون أهداف مع الأهلي المصري في الجولة الأولى، رصيده إلى أربع نقاط متقدما بنقطة واحدة على تاونشيب وكمبالا سيتي الأوغندي.

ويتذيل الأهلي الترتيب بعد خسارته في أوغندا 2-صفر أمام كمبالا في وقت سابق اليوم مما دفع مدربه حسام البدري إلى تقديم استقالته.