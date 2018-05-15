الوداد المغربي يتصدر مجموعته.. وخسارة الدفاع الجديدي في دوري أبطال أفريقيا

الوداد المغربي يتصدر مجموعته.. وخسارة الدفاع الجديدي في دوري أبطال أفريقيا

#إرم_سبورت

المصدر: رويترز

سجل الوداد البيضاوي المغربي، حامل اللقب، هدفين في أول ست دقائق وأضاف ثالثًا مع بداية الشوط الثاني ليفوز ‭3-‬صفر على ضيفه توجو بورت، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتصدر الوداد المجموعة الثالثة بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط قبل مواجهة هورويا الغيني مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، بينما يتذيل توجو بورت الترتيب بدون رصيد بعد هزيمتين متتاليتين.

وضع المهاجم محمد أوناجم الوداد في المقدمة بعد دقيقتين إثر تمريرة من زميله أمين تيغزوي وأضاف المدافع نعيم أعراب الهدف الثاني بعد أربع دقائق بضربة رأس.

وتحسن نسبيًا أداء الفريق الزائر الذي حصل على فرصتين للتسجيل في الدقيقتين 30 و32 لكن لاعبيه سددوا بجوار القائم.

وأكمل المدافع محمد الناهيري الثلاثية في الدقيقة 56 بعد متابعة لتمريرة أوناجم داخل منطقة الجزاء.

وكان بمقدور الوداد إضافة أهداف أخرى عن طريق تيغزوي وإسماعيل الحداد لكن غابت الفعالية أمام المرمى.

وفي مباراة أقيمت في التوقيت نفسه بملعب العبدي بالجديدة فاز مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بهدفين سريعين في الشوط الثاني 2-0 على مضيفه الدفاع الحسني الجديدي.

ومنح بن مالونغو التقدم لمازيمبي من ضربة رأس في الدقيقة 51 بعد تمريرة عرضية من أداما تراوري من الجهة اليسرى قبل أن يضيف عبدالله سيسوكو الهدف الثاني بعدها بأربع دقائق.

وبهذا الفوز الثاني على التوالي تصدر مازيمبي المجموعة الثانية، رافعًا رصيده إلى ست نقاط بينما تعرض الدفاع الحسني الجديدي لهزيمته الأولى ليتراجع إلى المركز الثالث بنقطة واحدة بعد فوز مولودية الجزائر بهدف دون رد على مضيفه ومواطنه وفاق سطيف.

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