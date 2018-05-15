الوداد المغربي يتصدر مجموعته.. وخسارة الدفاع الجديدي في دوري أبطال أفريقيا

سجل الوداد البيضاوي المغربي، حامل اللقب، هدفين في أول ست دقائق وأضاف ثالثًا مع بداية الشوط الثاني ليفوز ‭3-‬صفر على ضيفه توجو بورت، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتصدر الوداد المجموعة الثالثة بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط قبل مواجهة هورويا الغيني مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، بينما يتذيل توجو بورت الترتيب بدون رصيد بعد هزيمتين متتاليتين.

الوداد البيضاوي 1 × 0 بورت دي لومي | هدف الاول د"2 ???? pic.twitter.com/4CJbJ3E57g — اهداف المباريات HD (@sport_ksa_1) May 15, 2018

وضع المهاجم محمد أوناجم الوداد في المقدمة بعد دقيقتين إثر تمريرة من زميله أمين تيغزوي وأضاف المدافع نعيم أعراب الهدف الثاني بعد أربع دقائق بضربة رأس.

وتحسن نسبيًا أداء الفريق الزائر الذي حصل على فرصتين للتسجيل في الدقيقتين 30 و32 لكن لاعبيه سددوا بجوار القائم.

الوداد البيضاوي 2 × 0 بورت دي لومي | هدف الثاني د"6 ???? pic.twitter.com/KdvXalf9xK — اهداف المباريات HD (@sport_ksa_1) May 15, 2018

وأكمل المدافع محمد الناهيري الثلاثية في الدقيقة 56 بعد متابعة لتمريرة أوناجم داخل منطقة الجزاء.

وكان بمقدور الوداد إضافة أهداف أخرى عن طريق تيغزوي وإسماعيل الحداد لكن غابت الفعالية أمام المرمى.

دوري أبطال إفريقيا | 3' | الوداد الرياضي 1 × 0 طوغو بورت (أوناجم) pic.twitter.com/pieX8PwA78 — الكرة المغربية و العالمية ???????? ???? (@TheMoroccanBall) May 15, 2018

وفي مباراة أقيمت في التوقيت نفسه بملعب العبدي بالجديدة فاز مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بهدفين سريعين في الشوط الثاني 2-0 على مضيفه الدفاع الحسني الجديدي.

ومنح بن مالونغو التقدم لمازيمبي من ضربة رأس في الدقيقة 51 بعد تمريرة عرضية من أداما تراوري من الجهة اليسرى قبل أن يضيف عبدالله سيسوكو الهدف الثاني بعدها بأربع دقائق.

وبهذا الفوز الثاني على التوالي تصدر مازيمبي المجموعة الثانية، رافعًا رصيده إلى ست نقاط بينما تعرض الدفاع الحسني الجديدي لهزيمته الأولى ليتراجع إلى المركز الثالث بنقطة واحدة بعد فوز مولودية الجزائر بهدف دون رد على مضيفه ومواطنه وفاق سطيف.