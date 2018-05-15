هل كتب حسام البدري نهاية مشواره مع النادي الأهلي المصري بعد الخسارة أمام كمبالا سيتي؟

كتب حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، نهاية مشواره مع القلعة الحمراء، عقب خسارة الفريق، اليوم الثلاثاء، أمام كمبالا سيتي الأوغندي في الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”:”محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، استقر على البدري من تدريب الفريق عقب لقاء المصري المقبل في بطولة الدوري المحلي”.

وأضاف المصدر:”الخطيب كان قد أعطى مهلة أخيرة للبدري في لقاء كمبالا سيتي، لانتشال الفريق من سلسلة النتائج السيئة التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة في الدوري، بالخسارة أمام الزمالك، وتوديع بطولة كأس مصر أمام الأسيوطي، ثم الخسارة أمام كمبالا سيتي اليوم في بطولة أفريقيا”.

وتابع المصدر:”الخطيب تعمّد تأجيل حسم مسألة تجديد تعاقد حسام البدري مع النادي، بسبب رغبته برحيله في نهاية الموسم الحالي، والتعاقد مع مدير فني أجنبي على مستوى عالٍ لإعادة الفريق إلى منصة التتويج الأفريقية”.

وأردف:”تركي آل شيخ، الرئيس الشرفي للنادي، وعد الخطيب بدعم النادي ماليًا للتعاقد مع مدير فني عالمي، وصفقات سوبر لبناء فريق قوي يُعيد النادي إلى الصدارة الأفريقية مرة أخرى”.

على جانب آخر، أبدى مايك موتيبي، المدير الفني لفريق كامبالا سيتي الأوغندي، سعادته عقب الفوز.

وقال موتيبي:”لقد هزمنا أكبر نادٍ في كرة القدم الأفريقية، ولعبنا بشكل جيد، وهذا دافع كبير للفريق لبقية المباريات، وكنا متوترين في الشوط الأول، لكن خلال الشوط الثاني كان بإمكاننا تسجيل 4 أهداف”.

وأشار المدير الفني لكامبالا إلى أن الميزة الوحيدة التي كانت تملكها الفرق العربية هي الخبرة، وأن العقلية الأوغندية يجب أن تتغير عند مواجهة هذه الفِرق، مشددًا على أن الفريق يمتلك العديد من اللاعبين الشباب، وهو قادر على تحقيق المزيد.

وأضاف موتيبي، أن الحارس لوكواجو افتقده الفريق في مباراة تاونشيب، ولكنه استطاع أن يقدم الدعم للفريق أمام الأهلي، وساعده في تحقيق الانتصار.

إلى ذلك، كشف حسام البدري سقوط الفريق في فخ الخسارة أمام كمبالا.

وقال البدري في تصريحات عقب نهاية اللقاء: “الفريق يمر بظروف خاصة حيث يعاني من 6 غيابات بسبب الامتحانات والإصابة كما أن الأهلي فَقَدَ العديد من اللاعبين في الفترة الأخيرة لظروف مختلفة”.

وأضاف البدري: “سيطرنا على اللعب في الشوط الأول، وحصلنا على ركلة جزاء ولكن لم نكن موفقين وفي الشوط الثاني لم نكن جيدين كما كنا في الشوط الأول وهو ما منح الفرصة لفريق كامبالا لإحراز الهدف الأول ثم ركلة جزاء منحته الهدف الثاني مع إحراز الهدف الثاني كان من الصعب التعويض، التحكيم كان جيدًا جدًا ولا يوجد أي مشكلة مع طاقم التحكيم بالنسبة للأهلي في مباراة كامبالا”.

وأكد البدري على أن فرصة الفريق قائمة في التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، رغم الخسارة أمام كامبالا سيتي.

وأردف: “لدينا فرصة قائمة في التأهل، أمامنا 4 مباريات بـ12 نقطة ولم نفقد الأمل، وخبراتنا الإفريقية تؤكد أن الأمر لم ينتهِ بعد ولدينا الفرصة للعودة من جديد للمنافسة”.

وتلقّى فريق الأهلي الهزيمة أمام كامبالا سيتي بثنائية ليفشل الفريق بتحقيق انتصاره الأول في مباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بعد تعادله في المباراة الأولى سلبيًا ضد الترجي.