النادي الأهلي المصري يواصل بدايته السيئة بدوري أبطال أفريقيا ويخسر بهدفين أمام كمبالا سيتي (فيديو)

أهدر وليد سليمان ركلة جزاء للنادي الأهلي المصري في الشوط الأول، قبل أن يستقبل هدفين متأخرين خلال خسارته 2-صفر أمام مضيفه كمبالا سيتي في أوغندا بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وفشل الأهلي، أكثر الأندية تتويجًا باللقب ووصيف بطل الموسم الماضي، في تحقيق أول فوز بالمجموعة الأولى بعد تعادله في مصر مع الترجي التونسي بدون أهداف في وقت سابق هذا الشهر في الجولة الافتتاحية، ليتوقف رصيده عند نقطة واحدة.

دوري ابطال افريقيا : ( كمبالا 1 ✘ 0 الاهلي ) هدف كمبالا الأول ..#الاهلي_كمبالا pic.twitter.com/4GALDhLl5R — أهداف المباريات (@LiveGoal90) ١٥ مايو ٢٠١٨

دوري ابطال افريقيا : ( كمبالا 2 ✘ 0 الاهلي ) هدف كمبالا الثاني ..#الاهلي_كمبالا pic.twitter.com/4GcQRC0NkI — أهداف المباريات (@LiveGoal90) ١٥ مايو ٢٠١٨

ورفع كمبالا رصيده إلى ثلاث نقاط ليصعد للصدارة، قبل أن يستضيف الترجي فريق تاونشيب رولرز من بوتسوانا، صاحب ثلاث نقاط، في وقت لاحق اليوم.