النجم الساحلي يريد مداواة جراحه المحلية بالفوز على زيسكو الزامبي بدوري أبطال أفريقيا

سيحاول النجم الساحلي التونسي نسيان أحزانه المحلية عن طريق الفوز على ضيفه زيسكو يونايتد في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، غدًا الأربعاء.

ويملك النجم الساحلي وزيسكو نقطة واحدة لكل منهما، بعد تعادلهما مع بريميرو أوغوستو الأنجولي ومبابان سوالوز من سوازيلاند على الترتيب وبنتيجة 1-1 في الجولة الافتتاحية.

ويأمل النجم الساحلي في تجاوز تراجع معنويات لاعبيه؛ بسبب هزيمته الكبيرة 4-1 أمام الأفريقي في نهائي كأس تونس، يوم الأحد الماضي.

وقبل ذلك خسر النجم الساحلي صراعه مع الأفريقي أيضًا على المركز الثاني في الدوري المحلي المؤهل لدوري أبطال أفريقيا، ليغيب عن المسابقة القارية الموسم المقبل.

وقال قيس الزواغي مساعد مدرب النجم الساحلي: ” تنتظرنا مباراة مهمة ببطولة دوري الأبطال التي نضعها على رأس أولوياتنا، ثم سيقع التقييم وسيتحمل كل طرف مسؤوليته”.

وربما تكون مباراة زيسكو، الأخيرة للجزائري خير الدين مضوي على رأس الجهاز الفني للنجم الساحلي؛ بعد إخفاقه في تحقيق أهداف الفريق.