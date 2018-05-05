الوداد المغربي يقتنص تعادلا ثمينا من صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

اقتنص فريق الوداد المغربي، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، تعادلا ثمينا مع مضيفه صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 1 – 1، في اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة بمرحلة مجموعات البطولة.

افتتح صن داونز التهديف مبكرا عن طريق الشيخ إبراهيم كومارا لاعب الوداد بالخطأ فى مرماه بعد مرور 3 دقائق فقط على بداية المباراة.

ونجح إسماعيل الحداد فى إدراك هدف التعادل للوداد بالدقيقة 20 من ضربة رأسية، مستغلا عرضية محمد أوناجم.

وفى نفس المجموعة حقق فريق حوريا الغينى فوزا غاليا على مضيفه توجو بور بنتيجة 2 – 1، ليتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط وحل ثانيا كل من الوداد وصن داونز وأخيرا توجو بور بدون نقاط.