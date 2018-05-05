النادي الأهلي يطالب بتطبيق نظام حكم الفيديو في دوري أبطال أفريقيا

طلب النادي الأهلي المصري، صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة أفريقيا برصيد 8 مرات، بتطبيق نظام حكم الفيديو المساعد، في دوري الأبطال، عقب تعادله دون أهداف مع ضيفه الترجي التونسي، في انطلاق دور المجموعات، أمس الجمعة.

وسجل مروان محسن مهاجم الأهلي هدفًا ألغاه الحكم بداعي التسلل في منتصف الشوط الثاني، وبدا من الإعادة التلفزيونية أن صاحب الأرض ربما كان يستحق الهدف بالفعل.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي لموقع النادي:”أتساءل عن موعد استخدام الاتحاد الأفريقي لتقنية الفيديو في التحكيم، خاصة أن الفريق واجه نوعًا من الأخطاء التحكيمية وتسبب ذلك بخروج المباراة بالتعادل”.

وأضاف حسام البدري مدرب الأهلي: “مروان أحرز هدفًا صحيحًا ألغاه الحكم، وهذا يثبت وجهة نظري التي حذّرت منها قبل المباراة بشأن الحكم، والصمت على ما حدث تحكيميًا أمام الترجي سيزيد من ضياع الكثير من حقوق الفريق في المباريات المقبلة”.

وكان البدري انتقد اختيار الحكم السنغالي مالانغ ديدييه لإدارة اللقاء بداعي أنه أدار مواجهة الأهلي مع الترجي في دوري الأبطال العام الماضي “ولم يكن موفقًا تمامًا”.

وهذه المباراة الثالثة على التوالي للأهلي دون فوز بعدما خسر 2/1 أمام غريمه الزمالك في الدوري المحلي الذي حسمه بشكل مبكر، ثم خسر 1/0 أمام الأسيوطي سبورت ليودّع كأس مصر.

وسيلعب الأهلي الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في 15 مايو في ضيافة كمبالا سيتي الأوغندي الذي استهل مشواره بالخسارة 1/0 أمام تاونشيب رولرز البوتسواني أمس.

وبعد ذلك ستتوقف المسابقة لأكثر من شهرين بسبب إقامة نهائيات كأس العالم.