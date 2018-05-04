مباراة الأهلي والترجي.. هل ألغى الحكم هدفًا صحيحًا لصالح مروان محسن؟ (فيديو)

ألغى حكم مباراة النادي الأهلي المصري والترجي التونسي في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا هدفًا لصالح مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر في الشوط الثاني.

الهدف الملغي كان في الدقيقة 65 حيث استلم مروان محسن عرضية وليد سليمان وسددها داخل الشباك، ولكن حكم المباراة احتسبها تسلل على اللاعب المصري.

هدف مروان محسن يلغى بداعي التسلل! هل تتفق مع قرار الحكم؟ #CAFCL pic.twitter.com/RZ2I1MpqjT — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٤ مايو ٢٠١٨

وأكد وائل جمعة مدافع الأهلي السابق وطارق دياب المحلل النجم التونسي السابق في تصريحات تليفزيونية أن الهدف الذي أحرزه مروان محسن صحيحًا، لأن مدافع الترجي كان على نفس الخط.

وتعادل الأهلي المصري سلبيا مع ضيفه الترجي التونسي في افتتاح مباريات المجموعة الأولى في دوري أبطال افريقيا لكرة القدم اليوم الجمعة.

ووضع كل فريق نقطة في رصيده بالمجموعة التي يتصدرها تاونشيب رولرز من بوتسوانا بثلاث نقاط بعد فوزه 1-صفر على ضيفه كمبالا سيتي الأوغندي.