النادي الأهلي ضد الترجي.. الخسارة واردة لكن البطل ينهض سريعًا

يسعى الأهلي المصري لإنهاء أسبوع سيئ بشكل قوي عندما يستضيف غريمه القديم الترجي التونسي في افتتاح دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم غدًا الجمعة.

وخسر الأهلي بطل مصر 2-1 أمام منافسه التقليدي الزمالك في الدوري المحلي للمرة الأولى في 11 عامًا قبل أن يسقط أمام الأسيوطي ليخرج من دور الثمانية في كأس مصر.

وبدا الأهلي دون حلول في المباراتين وافتقر للإبداع عقب انتقال صانع لعبه الدولي عبد الله السعيد للدوري الفنلندي. وزاد غياب عدة لاعبين أساسيين بسبب الإصابة من متاعب المدرب حسام البدري الذي قاد الأهلي لنهائي دوري الأبطال العام الماضي إذ خسر أمام الوداد المغربي.

ونقل موقع الأهلي على الإنترنت عن محمود الخطيب رئيس النادي قوله للاعبين “في كرة القدم الخسارة واردة لكن البطل ينهض سريعًا خاصة أن خلفه ملايين من جماهيره تدعمه وتطالبه بالبطولات”.

وجدد الخطيب ثقة إدارة النادي في البدري واللاعبين بعد الانتقادات التي تلت الخسارتين أمام الزمالك والأسيوطي.

وعاد الظهير الأيسر التونسي علي معلول لقائمة الأهلي التي اختارها البدري للمباراة بعد تعافيه من الإصابة بينما يغيب الهداف المغربي وليد أزارو والمهاجم النيجيري جونيور أجايي بسبب الإصابة.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في دور الثمانية العام الماضي وفاز الأهلي 4-3 في النتيجة الإجمالية.

وقلل الترجي من أهمية تراجع مستوى الأهلي وقال مساعد المدرب معين الشعباني “تابعنا الأهلي وحالة لاعبيه خلال مبارياته الأخيرة ولا يجب أن ننسى أنه يضم لاعبين بدلاء يمتلكون مستوى جيدًا وقدرات فنية عالية وسيسعون لتأكيد استحقاقهم باللعب في تشكيلة الفريق”.

وأضاف “لا تؤثر الغيابات كثيرًا في الأندية الكبرى مثل: الأهلي أوالترجي؛ لأنها تمتلك تشكيلة ثرية من اللاعبين”.

ويعاني الترجي، بطل أفريقيا مرتين، من غياب لاعبين أساسيين أيضًا بسبب الإصابة وسيفتقد علي مشاني ومنتصر الطالبي بينما تحوم شكوك حول مشاركة لاعب الوسط الجزائري يوسف البلايلي.

ومن المستبعد أن يواجه الأهلي، الذي يملك ثمانية ألقاب وهو رقم قياسي، والترجي متاعب في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا ناديين مغمورين هما تاونشيب رولرز البوتسواني وكمبالا سيتي الأوغندي لكن الوداد حامل اللقب سيبدأ مشواره في المجموعة الثالثة بمباراة صعبة خارج ملعبه أمام ماميلودي صن داونز في جنوب أفريقيا بعد غد السبت.

وتشهد المجموعة الثانية مواجهة عربية خالصة بين مولودية الجزائر والدفاع الحسني الجديدي المغربي غدًا الجمعة ويخرج النجم الساحلي التونسي لملاقاة بريميرو أوجوستو الأنجولي في المجموعة الرابعة يوم السبت.