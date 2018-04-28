مباراة الأهلي ضد الترجي.. الإعلان عن حضور 15 ألف متفرج

قال النادي الأهلي، بطل الدوري المصري الممتاز، اليوم السبت، إن السلطات الأمنية سمحت بحضور 15 ألف متفرج للمباراة التي سيخوضها، الجمعة المقبل، أمام الترجي التونسي في أولى مواجهات الفريقين في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، إن النادي تلقى خطابًا رسميًا من السلطات الأمنية بالسماح لهذا العدد بحضور المباراة التي ستقام على استاد الجيش في برج العرب قرب مدينة الإسكندرية الساحلية، في الرابع من مايو أيار المقبل.

وأضاف مرجان لموقع النادي على الإنترنت: “قامت لجنة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمعاينة الملاعب التي حددها الأهلي لاستضافة مبارياته الأفريقية، ومن بينها ملعب برج العرب، والذي تقرر إقامة مباراة الترجي عليه بشكل رسمي”.

ويخوض الأهلي وصيف نسخة الموسم الماضي مباريات المجموعة الأولى في دور المجموعات مع الترجي بطل الدوري التونسي، إضافة إلى كمبالا سيتي الأوغندي وتاونشيب رولرز من بوتسوانا.

على جانب آخر، قال الجهاز الطبي للأهلي إن سعد سمير مدافع الفريق خضع، اليوم السبت، لفحص بالأشعة؛ لتحديد حجم الإصابة التي لحقت به في مباراة الزمالك في الدوري، الخميس الماضي، وسيخضع اللاعب في وقت لاحق، اليوم، لفحص طبي على هامش المران الجماعي للفريق، يتحدد بمقتضاه حجم الإصابة وفترة العلاج.

وأشار التشخيص المبدئي إلى أن سمير يعاني من كدمة شديدة في الركبة.

وسيغيب اللاعب عن مباراة الأسيوطي في دور الثمانية لكأس مصر التي ستقام، الإثنين المقبل، على ملعب السلام في القاهرة.