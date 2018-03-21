تابع لايف: بث مباشر لنتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا 2018 والكونفدرالية لحظة بلحظة‎

تقدم شبكة “إرم نيوز” خدمة البث المباشر لقرعة دور الـ16 “المجموعات، لدوري أبطال أفريقيا 2018، التي تقام مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم “كاف”.

وحسم 16 فريقًا تأهلهم لثمن نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما ستقام قرعة دور الـ32 الثاني بالكونفدرالية في نفس الموعد.

ويحمل الوداد المغربي لقب دوري أبطال أفريقيا، فيما يحمل مازيمبي لقب الكونفدرالية الأفريقية.

وينص نظام قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا على تقسيم الفرق المتأهلة إلى أربعة مستويات، حسب نتائجهم في المسابقة خلال السنوات الأخيرة، وتجرى القرعة، لاختيار فريق من كل مستوى بأربع مجموعات تشكل دور الـ16 وفق نظام البطولة الجديد الذي اعتمد العام الماضي.

وستوافيكم “إرم نيوز” بنتائج القرعة لحظة بلحظة فور سحبها‎