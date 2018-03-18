الفرق المغربية تحقق “العلامة الكاملة” في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

اجتازت الفرق المغربية الأربعة بنجاح الدور الثاني من المنافسات الأفريقية، مؤكدة استعادة كرة القدم المغربية لعافيتها أفريقيًا في السنة الماضية؛ بعد بلوغ المنتخب الأول نهائيات كأس العالم في روسيا، وفوز الوداد البيضاوي بلقب دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي.

وتأهل فريقا الوداد البيضاوي والدفاع الحسني الجديد لدوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا؛ بعد تجاوزهما فريقي أتلتيك ويليامسفيلي الإيفواري وفيتا كلوب الكونغولي.

وتأهل الوداد البيضاوي حامل اللقب رغم خسارته إيابًا 2-0 أمام الفريق الإيفواري، وكان فاز ذهابًا 7-2، ولحق به الدفاع الحسني الجديد الذي انتزع تعادلًا مثيرًا 2-2 أمام فيتا كلوب الكونغولي في الإياب وفاز ذهابًا 1-0 .

وفي كأس الكونفدرالية الأفريقية، قلب الرجاء البيضاوي المعطيات في لقاء الإياب وحقق الفوز على نواديبو الموريتاني 4-2، وكان تعادل في الدار البيضاء 1-1 .

وحقق نهضة بركان مفاجأة كبيرة بإقصاء الأفريقي التونسي، حيث هزمه ذهابًا وإيابًا 3-1 و1-0 في نتيجة تاريخية للفرق المغربية أمام الفرق التونسية التي غالبًا ما أخرجت الأندية المغربية القوية.