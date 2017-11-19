مازيمبي الكونغولي يهزم سوبر سبورت بصعوبة في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية

انتزع فريق تي بي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية فوزًا صعبًا 2 / 1 من ضيفه سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي في ذهاب الدور النهائي لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية الأفريقية) اليوم الأحد.

وتقدم مازيمبي بهدف نظيف حمل توقيع آداما تراوري في الدقيقة 19، قبل أن يتعادل مبولي لسوبر سبورت في الدقيقة 47، غير أن دانيال أديا أعاد التقدم لمازيمبي مجددًا بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وبتلك النتيجة، تأجل حسم اللقب إلى مباراة العودة التي ستقام بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية الأسبوع القادم، حيث يكفي مازيمبي التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف، شريطة تسجيله أكثر من هدف، للاحتفاظ بلقب البطولة للعام الثاني على التوالي.

في المقابل، يكفي سوبر سبورت الفوز بهدف نظيف فقط، من أجل منح أندية جنوب أفريقيا أول لقب لها في المسابقة القارية.