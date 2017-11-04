مباراة الأهلي والوداد.. وليد أزارو يضيع هدفًا للمارد الأحمر بغرابة (فيديو)

أهدر المغربى وليد أزارو، مهاجم الأهلي المصري، فرصة إحراز هدف محقق للمارد الأحمر، أمام مرمى الوداد المغربي، بعدما ضاعت الكرة التي مررها له مؤمن زكريا من أمامه دون أن يسددها، في الدقيقة 12 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

فرصة وليد أزارو في الـ6 ياردة !! pic.twitter.com/xlpbUHz8xI — Ahly Media (@ASCmediia) November 4, 2017

ويحتاج الأهلي الفوز على الوداد بأي نتيجة، أو التعادل الإيجابي بنتيجة أكبر من 1 – 1 حتى يضمن التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.