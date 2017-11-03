مباراة الوداد والأهلي.. حسام البدري: لا أخشى جماهير الوداد وأثق في العودة بالكأس من الدار البيضاء

قال حسام البدري مدرب الأهلي المصري اليوم الجمعة إنه لا يخشى جمهور الوداد المغربي أو النقص العددي في صفوف فريقه عندما يخوض إياب نهائي دوري أبطال افريقيا لكرة القدم في الدار البيضاء غدا السبت.

وتعادل الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب، 1-1 على استاد برج العرب في الاسكندرية في ذهاب النهائي الأسبوع الماضي ويدرك أن الفوز بأي نتيجة أو التعادل بهدفين أو أكثر سيمنحه اللقب القاري للمرة التاسعة في تاريخه.

وأضاف البدري خلال مؤتمر صحفي في الدار البيضاء عشية المباراة “جاهزون للقاء ولا يوجد أمامنا سوى الفوز من أجل التتويج باللقب أمام جماهير الوداد التي لا نخشاها. وجود الجماهير قد يكون عاملا سلبيا للوداد وسنستغل ذلك لتحقيق الفوز”.

وأضاف البدري “إلغاء مران الفريق الأخير في القاهرة بسبب الحضور الجماهيري الكبير لم يؤثر على استعداداتنا. رغم غياب بعض اللاعبين المؤثرين للإصابة إلا أننا نملك البديل الجاهز لتحقيق هدفنا بالفوز خاصة بعد عودة أكثر من لاعب من الإصابة بينهم هشام محمد”.

وعن مهاجمه المغربي وليد أزارو قال البدري إن اللاعب يصادفه سوء حظ أمام المرمى يؤدي إلى إضاعته الكثير من الفرص السهلة “لكنه عنصر أساسي في الفريق”.

* غياب أوناجم ومصباح

في المقابل قال رشيد محمود المدرب المساعد للوداد إن فريقه يسعى للتتويج باللقب رغم غياب محمد أوناجم وأنس مصباح.

وقال “لن نعتمد علي نتيجة مباراة الذهاب والأهلي جاء لحصد البطولة وبالتالي الدوافع كبيرة للفريقين. لا بديل أمامنا سوى الفوز لإسعاد الشعب المغربي”.

ويحتاج الوداد للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة ليحرز اللقب القاري لأول مرة منذ 1992 والتأهل لكأس العالم للأندية في أبوظبي نهاية العام الحالي.

وأضاف محمود “غياب ثلاثي الأهلي صالح جمعة وحسام عاشور وعلي معلول لن يؤثر على الضيوف لأن البدلاء يملكون الكفاءة اللازمة والأهلي يمتاز بالسرعة والمهارة الفائقة ويمتلك خط هجوم قويا.

“لن ندافع من أجل حسم اللقب بالتعادل السلبي لأن الوداد يتطلع للفوز على الأهلي وليس مجرد التتويج باللقب”.