مباراة الوداد والأهلي.. تركي آل الشيخ يقرر منح 10000 دولار لكل لاعب من الفريق الفائز

قرر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة في المملكة العربية السعودية، منح مكافأة 10000 دولار لكل لاعب، للفائز في مباراة الوداد المغربي والأهلي المصري غدًا، بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، وهي الجولة الحاسمة لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقالت صحيفة “الرياضي” السعودية إن آل الشيخ سيمنح 10 آلاف دولار، “40 ألف ريال، لكل لاعب من الفريق الفائز”.

وكان الأهلي المصري تعادل مع الوداد المغربي في مباراة الذهاب 1-1، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.