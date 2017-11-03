نهائي دوري أبطال أفريقيا.. المدير الفني للاتحاد المغربي يزور مقر إقامة النادي الأهلي (صورة)

زار عزيز بودربالة، المدير الفني للاتحاد المغربي لكرة القدم، فندق إقامة النادي الأهلي المصري، اليوم الجمعة، للترحيب به في المغرب استعداداً لخوض لقاء الوداد المغربي غداً السبت في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال “بودربالة” إن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق لاعب صغير وموهوب، ويستحق اللعب في نادٍ كبير مثل الأهلي، موضحاً أن “أزارو” قد يعاني لبعض الوقت من الضغوط الجديدة التي يتعرض لها مع الأهلي، ولكنه سيتأقلم مع الوقت ويقدم أفضل مستوى لديه.

وأوضح “بودربالة”، أن قدرة أزارو على تسجيل الأهداف كبيرة، والدليل على ذلك الهاتريك الذي أحرزه في مباراة النجم الساحلي في الدور نصف النهائي.

وأوضح أن مباراة الإياب بين الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة على الفريقين، مؤكداً أن نتيجة التعادل 1-1 في مباراة الذهاب في الإسكندرية لا تعني حسم اللقب للفريق المغربي، والأهلي فريق كبير ويستطيع تحقيق النتيجة حتى اللحظات الأخيرة، سواء عندما يلعب على ملعبه أو في الخارج.

وأضاف “بودربالة” أن كلًا من مدربي الأهلي والوداد يعرفان طريق لعب الفريق الآخر، وهذا ما يزيد من قوة المباراة النهائية، مؤكداً أن النهائي الذي يجمع بين الأهلي والوداد دليل على أن الكرة العربية في تقدم كبير، مشددًا على أن الأهلي دائمًا ما يكون القاطرة التي تقود الكرة العربية إلى الأمام.

وأشار “بودربالة” إلى أن الأهلي يملك لاعبين كبارًا وأصحاب خبرات، وهذا يدعم حظوظه في مباراة الإياب بالمغرب، كما أن فريق الوداد يملك لاعبين مميزين، بالإضافة إلى دعم الجمهور، مؤكداً أن أي فريق يسجل هدفًا مبكرًا في المباراة النهائية سيزيد من الضغوط على الفريق الآخر.