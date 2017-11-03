مباراة الوداد والأهلي.. من ينتصر على أزمة الغيابات في نهائي أبطال أفريقيا

يترقب عشاق الكرة العربية والأفريقية اللقاء المثير الذي يجمع بين الأهلي المصري ومضيفه الوداد المغربي على ملعب “محمد الخامس” في الدار البيضاء في جولة الإياب الحاسمة لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتبدو المواجهة متكافئة بشكل كبير بين الفريقين خاصة أن التعادل حسم نتيجة مباراة الذهاب بهدف لكل فريق، ويعاني الأهلي والوداد من غيابات مهمة ومؤثرة على صفوف الفريقين قبل نهائي دوري الأبطال.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي، أبرز الغيابات في صفوف الفريقين ومدى تأثيرها على فرص الأهلي والوداد في حسم اللقب:

علي معلول

يعاني النادي الأهلي غيابًا مهمًا ومؤثرًا وهو التونسي علي معلول الظهير الأيسر الذي تأكدت عدم مشاركته في اللقاء بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

وكان معلول صاحب بصمة واضحة في تأهل الفريق للدور النهائي بعدما سجل هدفًا وصنع آخر في لقاء الترجي التونسي بجولة الإياب لدور الـ 8، كما سجل هدفًا وصنع آخر في لقاء النجم الساحلي التونسي في جولة الإياب لدور الأربعة.

ومن المنتظر أن يعتمد الأهلي على البديل حسين السيد لتعويض غياب معلول، وأكد طلعت يوسف المدير الفني السابق لأهلي طرابلس الليبي لشبكة “إرم نيوز” أن غياب معلول ضربة فنية موجعة للنادي الأهلي.

وأضاف “معلول لاعب صاحب خبرات ويجيد أداء الدور الهجومي ببراعة، بجانب أنه أصبح يتقن الدور الدفاعي وبالتالي فهو ظهير أيسر سوبر في الكرة الأفريقية حاليًا”.

محمد أوناجم

يفتقد الوداد جهود لاعب الوسط الموهوب محمد أوناجم الجناح الأيمن الذي خطف الأضواء في مباريات الفريق بالبطولة القارية.

وصنع أوناجم 5 أهداف لزملائه في دوري الأبطال وقدم مباريات ممتازة مع الفريق المغربي ولكنه سيغيب متأثرًا بإصابته في لقاء الذهاب أمام الأهلي.

ويرى طلعت يوسف، أن غياب أوناجم أيضًا ضربة قوية للوداد؛ لأنه اللاعب الأخطر في صفوف الفريق المغربي.

وأضاف يوسف “أوناجم من نوعية اللاعبين الموهوبين وأصحاب السرعات والمجهود البدني العالي، وهو أمر يرهق أي دفاع، والجميع شاهد أنه صنع هدفًا للمهاجم أشرف بنشرقي بلمسة سحرية في لقاء الذهاب”.

حسام عاشور

يظل غياب حسام عاشور، لاعب الوسط وصاحب الرئات الثلاث في تشكيلة الأهلي من أهم الغيابات المؤثرة في تشكيلة المدرب حسام البدري.

وتعرض عاشور لإصابة في العضلة الضامة خلال لقاء الرجاء بالدوري أبعده عن مباراتي النجم الساحلي التونسي والوداد المغربي، في إياب دور الأربعة وذهاب النهائي.

ويبقى عاشور من اللاعبين المهمين في تشكيلة الأهلي؛ نظرًا لخبراته وقدراته البدنية ودوره في قطع الكرات وإفساد هجمات المنافسين.

أنس الأصباحي

تجدد غياب أنس الأصباحي، لاعب وسط الوداد أيضًا عن الفريق في لقاء الإياب؛ بسبب الإصابة.

وتعرض الأصباحي لإصابة جديدة في لقاء ودي؛ ليغيب عن مواجهة الأهلي، ولكن غياب اللاعب لن يؤثر كثيرًا على قدرات الوداد، خاصة أنه لاعب بديل في أغلب الوقت، وشارك في 4 لقاءات فقط مع الفريق بدوري الأبطال.

صالح جمعة

فشل الأهلي في تجهيز صالح جمعة لاعب الوسط لمباراة الإياب، بعد غيابه عن لقاء الذهاب؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء النجم الساحلي التونسي في إياب دور الأربعة بالبطولة في العضلة الخلفية.

ونشبت أزمة بين الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري واللاعب؛ بسبب تخاذل جمعة في الذهاب للنادي للخضوع لكشف طبي وإجراء أشعة لتكثيف برنامج علاجه.

وعلى المستوى الفني، يبدو غياب صالح جمعة مؤثرًا، خاصة أنه شارك أساسيًا في الفترة الماضية وتألق بشكل لافت؛ إلا أن تواجد عبدالله السعيد في مركز صانع الألعاب، يمنح حسام البدري المدير الفني للأهلي وجماهير الفريق حالة من هدوء الأعصاب وعدم التأثر بغياب صالح.