النادي الأهلي المصري يتدرب خلف أبواب مغلقة قبل مواجهة الوداد

فرض حسام البدري مدرب الأهلي بطل الدوري المصري لكرة القدم سياجًا من السرية على أول مران يؤديه الفريق، مساء اليوم الخميس، على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالمغرب استعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي.

وسيلتقي الفريقان بعد غدٍ السبت على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء في مباراة العودة لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد أن انتهت مباراة الذهاب السبت الماضي بالتعادل 1/1 على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وقال البدري في تصريحات للصحفيين إن لاعبيه جاهزون للمباراة الصعبة أمام الوداد.

وأضاف “لا بديل أمامنا سوى اللعب من أجل الفوز.. درسنا الوداد جيدًا بعد التعادل.. أغلقنا ملف مباراة الذهاب ونركز تمامًا على مباراة السبت”.

وأوضح البدري أن فريقه واجه سوء حظ خلال البطولة بسبب إصابة عدد من اللاعبين المؤثرين مشيدًا بالفريق لقدرته على الوصول للمباراة النهائية.

وبلغ الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب بـ 8 مرات، الدور النهائي لأول مرة منذ 2013 بعد تفوقه 7/4 على النجم الساحلي التونسي في النتيجة الإجمالية قبل النهائي بينما تغلب الوداد على اتحاد العاصمة الجزائري 3/1 في مجموع المباراتين.

وسيشارك الفائز في كأس العالم للأندية في أبوظبي نهاية العام الحالي.