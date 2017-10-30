7 مواهب سرقت الأضواء في دوري أبطال أفريقيا

اقتربت بطولة دوري أبطال أفريقيا من الوصول إلى خط النهاية، وأصبحت البطولة بانتظار مباراة أخيرة بين الأهلي المصري والوداد المغربي، يوم السبت المقبل، في جولة الإياب بالدور النهائي للبطولة.

وشهدت البطولة الأفريقية في نسختها الحالية تنافسية شديدة، وتألق العديد من الفرق واللاعبين الذين سرقوا الأضواء وتألقوا بشكل لافت.

وترصد شبكة “إرم نيوز” أبرز المواهب التي سرقت الأضواء في دوري أبطال أفريقيا.. فإلى السطور القادمة:

أشرف بنشرقي (الوداد)

لمع نجم المهاجم الموهوب أشرف بنشرقي مهاجم الوداد المغربي بشكل لافت في المباريات الماضية مع فريقه بدوري الأبطال.

وتألق بنشرقي بعد حصوله على الفرصة بشكل أساسي عقب رحيل الليبيري ويليام جيبور إلى نادي النصر السعودي، وأيضًا انتقال الكونغولي فابريس أونداما إلى الإفريقي التونسي.

وأكد الصحفي المغربي نبيل بن شقرون لشبكة “إرم نيوز” أن بنشرقي مهاجم ممتاز ويجيد أيضًا اللعب على الأطراف بجانب التسجيل من أنصاف الفرص.

وأضاف: “ميزة بنشرقي أنه لاعب صغير السن وتألقه بشكل مبكر مع الوداد يعطيه دفعةً للمزيد من التألق مستقبلًا والانتقال لفريق أكبر”.

مؤمن زكريا (الأهلي)

قدّم أيضًا مؤمن زكريا مهاجم فريق الأهلي المصري مستويات رائعة مع الفريق الأحمر خاصة أنه أكثر لاعب صنع أهدافًا لزملائه بواقع 4 أهداف.

تميز مؤمن زكريا بأنه لاعب سريع ويستطيع استغلال المساحات ونقل الهجمة بأقصى سرعة لمناطق المنافسين، بجانب أنه سجل 3 أهداف في البطولة.

طه ياسين الخنيسي (الترجي)

يتميز الخنيسي مهاجم الترجي بأنه قناص يجيد الوصول إلى الشباك بأقصر الطرق ومن خلال اللعب الجماعي، الذي يجعله أحد أفضل المهاجمين في القارة السمراء حاليًا.

سجل الخنيسي 7 أهداف رائعة في البطولة القارية، ولفت الأنظار بأدائه المتميز الذي جعله أحد أفضل نجوم دوري الأبطال، كما أنه لعب دورًا كبيرًا مع منتخب تونس.

أسامة درافلو (اتحاد الجزائر)

نجح أسامة درافلو مهاجم اتحاد الجزائر أيضًا في تقديم مستوى لافت للأنظار وأداء متميز مع الفريق الذي لعب دور الحصان الأسود في البطولة وصعد لدور الأربعة.

واستطاع درافلو أن يسجل 5 أهداف في البطولة، ولعب بروح قتالية وتميز بمردوده البدني المميز مع الفريق الجزائري.

البرازيلي ديوغو أكوستا (النجم الساحلي)

تألق أكوستا مع النجم الساحلي وساهم في تألق الفريق التونسي بأهدافه الحاسمة.

ورغم أن أكوستا سجل أكثر من هدف بضربات الجزاء، إلا أنه يعد مهاجمًا خطيرًا وأحد اللاعبين المميزين خلال البطولة الحالية.

مؤيد اللافي (أهلي طرابلس الليبي)

يعد الموهوب الليبي مؤيد اللافي، صانع ألعاب فريق أهلي طرابلس، أحد أهم العناصر والاكتشافات في البطولة الأفريقية الحالية.

نجح اللافي في خطف الأضواء بعدما قاد أهلي طرابلس للتأهل لأول مرة إلى دور الـ 8 بالبطولة، وكان قريبًا من الصعود لنصف النهائي لولا تألق النجم الساحلي التونسي.

واستغل مؤيد اللافي موهبته العالية وكوّن ثنائيًا مميزًا مع أنيس سالتو الذي أجاد أيضًا في الخط الأمامي، ليساهم الثنائي في مستوى أهلي طرابلس، أحد مفاجآت البطولة.

وقال محمد إبراهيم، المدرب العام السابق لأهلي طرابلس لشبكة “إرم نيوز”: إن اللافي من العناصر الرائعة التي اكتشفتها بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الحالية.

وأضاف: “اللافي يتمتع بموهبة عالية تجعله من اللاعبين المميزين في النسخة الحالية بجانب أنه لاعب جماعي ولا يلعب بشكل فردي”.

بكري المدينة (المريخ السوداني)

ظهر بكري المدينة، صانع ألعاب فريق المريخ السوداني، بمستوى طيب في البطولة الأفريقية رغم خروج فريقه المبكر مع تجميد النشاط الكروي السوداني.

سجل بكري 5 أهداف في البطولة، وكان أحد المتنافسين على صدارة الهدافين في ظل قدراته الهجومية العالية.