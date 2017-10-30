ضربة قوية للأهلي المصري قبل لقاء الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

تلقى الجهاز الفني لفريق الأهلي المصري ،بقيادة حسام البدري ضربة قوية بعد أن انخفضت فرص لحاق التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق، بلقاء الوداد المغربي، يوم السبت المقبل، في جولة الإياب بالدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وقال طبيب الأهلي، خالد محمود، لـ”إرم نيوز”، إن معلول خضع لأشعة أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية، موضحًا أن اللاعب سيخضع لجلسات مكثفة أملًا في لحاقه باللقاء ولكن الأمر يبدو صعبًا.

وأشار إلى أن حسام عاشور، لاعب الوسط، لن يلحق باللقاء ؛لاستمرار إصابته في العضلة الضامة ،بجانب أن صالح جمعة ،لاعب الوسط، يعاني من إصابته في العضلة الخلفية، وما زال يشكو منها ،ولحاقه باللقاء أصبح محل شك.

وأكد الطبيب، أن وليد سليمان، صانع الألعاب، سيلحق باللقاء، خاصة في ظل تحسن حالته ،بعد شكواه من آلام في الظهر.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره الوداد المغربي، يوم السبت المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، إذ يحتاج فريق القلعة الحمراء للفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة أكبر من 1/1، وهي نتيجة لقاء الذهاب، لحسم اللقب الأفريقي.

وقدم الوداد موسمًا استثنائيا في البطولة، إذ حقق الفوز في مباراياته ،التي خاضها على أرضه في الدار البيضاء.

وكانت آخر بطولة للأهلي في موسم 2013، وهذه المرة الأولى ،التي يصل فيها للدور النهائي، منذ 4 سنوات.

ووصل الأهلي لمباريات الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا 11 مرة، بينما وصل الوداد 3 مرات فقط.

وسيحصل الفريق الفائز ببطولة هذا العام على 2.5 مليون دولار جائزة البطولة، علاوة على تمثيل القارة في بطولة العالم للأندية التي تقام في الإمارات.

حارس منتخب سوريا

إلى ذلك، كشف النادي الأهلي عن موقفه من التعاقد مع إبراهيم عالمة، حارس مرمى منتخب سوريا، خلال الفترة المقبلة ليكون بديلًا لشريف إكرامي.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “تلقينا عرضًا بالفعل للتعاقد مع إبراهيم عالمة، في ظل معاناه الأحمر من تراجع مستوى شريف إكرامي ،وعدم وجود بديل مناسب له”.

وأضاف المصدر: “سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، عرض عالمة على حسام البدري، المدير الفني للفريق، الذي رحب بالصفقة في ظل الأداء الجيد ،الذي قدمه الحارس مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم”.

وتابع: “لكن حسام البدري طلب تأجيل الحديث عن الصفقة ،حتى نهاية مشوار الفريق في بطولة أفريقيا ،وتحديد الرئيس القادم للنادي”.

صالح جمعة

على جانب آخر، قرر سيد عبد الحفيظ توقيع عقوبة مالية على صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق، بسبب تأخره عن إجراء أشعة على العضلة الخلفية.

وتخلف صالح عن ميعاد إجراء الأشعة على العضلة الخلفية ،والتي أصيب بها في مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي، حيث كان من المقرر أن يجريها الخميس الماضي ، لكنه لم يحضر.

وجاء قرار مدير الكرة بتوقيع عقوبة على اللاعب، والذي سيبدأ في تنفيذ البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة ؛من أجل اللحاق بمبارة الوداد.