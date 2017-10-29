النادي الأهلي المصري يكشف حقيقة غياب عبدالله السعيد عن مواجهة الوداد‎

أوضح الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن تجدد إصابة عبدالله السعيد، لاعب وسط الفريق الكروي وغيابه عن لقاء العودة في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

وقال خالد محمود، طبيب النادي الأهلي لشبكة “إرم نيوز” إن “عبدالله السعيد سليم ولا يعاني من أي إصابة في العضلة الخلفية، كما تردد في وسائل الإعلام اليوم”.

وأضاف محمود أن “حسام البدري المدير الفني للفريق طلب تجهيز صالح جمعة للقاء العودة أمام الوداد المغربي، ليكون بديلًا جاهزًا للمشاركة في جزء من اللقاء”.

وكان السعيد، قد تعرض لتدخل عنيف في نهاية مباراة الوداد أمس السبت، لكن طبيب الأهلي أكد عدم تأثره بأي كدمات وأنه جاهز للقاء.