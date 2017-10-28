مصر.. نادي الزمالك يراقب نجم الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

يراقب نادي الزمالك المصري اللاعب محمد أوناجم نجم الوداد المغربي تمهيدًا للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال مصدر داخل الزمالك لشبكة “إرم نيوز”: “الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة نيبوشا يوفوفيتش تلقى عرضًا للتعاقد مع محمد أوناجم لاعب الوداد المغربي، خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف المصدر “نيبوشا شاهد عدة مباريات للاعب، وأبدى إعجابه بمستواه وطلب مشاهدته في لقاءي الأهلي بنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للحكم النهائي عليه قبل تقديم عرض رسمي للتعاقد معه”.

ويبلغ أوناجم 25 عامًا، ويجيد اللعب في مركز صانع الألعاب وينتهي عقده مع الوداد موسم 2020 وبالتالي لا يحق له الرحيل للزمالك إلا بموافقة النادي المغربي.