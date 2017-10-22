هل هدف وليد سليمان في مرمى النجم الساحلي صحيح؟ (فيديو)

قال الخبير التحكيمي جمال الشريف إن هدف وليد سليمان لاعب النادي الأهلي المصري في مرمى النجم الساحلي، خلال مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا/ غير صحيح.

وواصل النادي الأهلي المصري حملته نحو استعادة لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما صعد إلى نهائي المسابقة القارية عن جدارة واستحقاق، عقب فوزه التاريخي 6 / 2 على ضيفه النجم الساحلي التونسي في إياب الدور قبل النهائي للبطولة اليوم الأحد.

وأكد الشريف خلال تحليله للحالات التحكيمية على قنوات “بي إن سبورتس” إن وليد سليمان أحرز الهدف بيده، في مرمى البلبولي حارس مرمى النجم.

ونجح الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد ثمانية ألقاب، في تعويض خسارته 1 / 2 أمام النجم في مباراة الذهاب، التي جرت بمدينة سوسة التونسية في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ليفوز 7 / 4 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ويتأهل إلى نهائي المسابقة للمرة الحادية عشرة في مسيرته الحافلة.

وضرب الأهلي، الذي يبحث عن لقبه الأفريقي الأول منذ العام 2013، موعدًا ناريًا في نهائي البطولة مع الوداد البيضاوي المغربي، بطل المسابقة العام 1992، الذي اجتاز عقبة اتحاد الجزائر في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى.

ويتطلع الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، لاستعادة الكأس الغائبة عن خزائنه منذ عام 2013، فيما يحلم الوداد بالفوز بلقبه الثاني في المسابقة، عقب تتويجه بالمسابقة عام 1992.