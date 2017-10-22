مصر.. وليد أزارو يعلق على الهاتريك أمام النجم الساحلي

أبدى المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، سعادته البالغة بتسجيله 3 أهداف (هاتريك) في شباك النجم الساحلي التونسي اليوم الأحد.

واكتسح الأهلي ضيفه النجم الساحلي التونسي، 6/2 في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا ليتأهل للنهائي القاري بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب 7/4.

ووجه أزارو، في بداية تصريحاته للصحفيين الشكر لجماهير الأهلي لدعمها قائلًا: “تسجيلي اليوم في شباك النجم توفيق من الله أولًا، وللروح القتالية والحالة المعنوية المرتفعة، التي ظهرت على الفريق بسبب دعم جماهيره الغفيرة”.

وأضاف “شكرًا لكل من ساندني حتى وفقني الله اليوم، زملائي والجهاز الفني، وجماهير الفريق”.

وأكد مهاجم الأهلي أن فريقه دخل لقاء اليوم، بحثًا عن الفوز لإكمال المسيرة نحو حصد اللقب القاري التاسع، وإسعاد جماهير النادي التي دعمتهم بشكل رائع وبصورة تدل على الوفاء والانتماء.

واختتم أزارو تصريحاته، مشددًا على أن المسيرة القارية لم تنتهِ ولم يتحقق هدف فريقه بعد بالتتويج الذي يبحث عنه هو وزملاؤه، موضحًا أن الوداد المغربي فريق قوي، وأن مباراتي النهائي لن تكونان سهلة على الإطلاق للطرفين.

من جهته أعرب حسام البدري، المدير الفني للأهلي عن سعادته البالغة بتأهل الفريق الأحمر لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأثنى البدري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب المباراة، على أداء لاعبيه وروحهم القتالية واستغلال الهفوات الدفاعية الساذجة التي ارتكبها النجم الساحلي خلال اللقاء، ليخرج الفريق الأحمر بفوز تاريخي.

وأشاد البدري، في بداية تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، بالدور الذي لعبته جماهير الأهلي في تحقيق الفوز اليوم، رغم الظروف الصعبة التي واجهها الفريق بسبب الغيابات سواء للإيقاف أو الإصابات، مشيرًا إلى أن الجماهير التي ملأت المدرجات كانت الشرارة التي أشعلت حماس الفريق الأحمر ومنحته الأفضلية بعد توفيق الله.

وشدد المدير الفني للأهلي على أنه كان يثق في إمكانيات المهاجم المغربي وليد أزارو منذ قدومه للقلعة الحمراء، رغم حالة عدم التوفيق التي لازمته في الفترة الماضية، مؤكدًا أن مباراة اليوم ستكون نقطة تحول كبيرة تظهر إمكانيات المهاجم صاحب الأهداف الثلاثة اليوم.

وكشف البدري عن أنه درس فريق النجم جيدًا وركز على ضعف خط دفاعه لتحقيق الفوز اليوم، وكانت لنقطة الضعف الدفاعية للمنافس دور كبير في تحقيق الفوز العريض اليوم والتأهل للنهائي القاري لإكمال المسيرة نحو التتويج باللقب التاسع في البطولة، وهو الهدف المنشود من البداية.

وأضاف البدري أن الأهلي قدّم مباراة جيدة، مؤكدًا أنه كان يسعى للانتصار منذ الدقيقة الأولى، وحرمان المنافس من تسجيل الأهداف، وعلى هذا الأساس لعب الفريق حتى صافرة النهاية محققًا تلك النتيجة الرائعة.

وتابع أن التوفيق حالف اللاعبين، والأداء كان جيدًا للغاية، ورغبة الفريق الكبيرة في الصعود للنهائي، كانت وراء المكسب الكبير بجانب الدور الذي لعبته الجماهير.

وأوضح أن نتيجة المباراة ساعدته كثيرًا وهو ما دفعه لإراحة عبدالله السعيد، والدفع بعماد متعب قائد الفريق، وتغيير بعض العناصر في منطقة الوسط، مشيرًا إلى أن التهديف المبكر وخروج الفريق متقدمًا بثلاثية نظيفة في الشوط الأول منح الأهلي الأفضلية وساعده على الفوز.

وشدد البدري على صعوبة مواجهة الوداد البيضاوي المغربي في نهائي البطولة، معربًا في الوقت نفسه عن ثقته في قدرات فريقه على التتويج وحصد اللقب القاري والعودة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

أوضح مدرب الأهلي أن فريقه سيواجه فريقًا قويًا ومنظمًا في النهائي، يجب دراسته جيدًا والأخذ في الاعتبار بقدراته وإمكانيات لاعبيه حتى لحظة الصعود لمنصة التتويج القارية.

واختتم البدري تصريحاته قائلًا: “اليوم نحتفل بالفوز الكبير والتأهل للنهائي، وبداية من الغد سوف نستعد جديًا لمواجهة الوداد، وسنبدأ في التحضير بقوة للفوز بالبطولة وبعدها الاحتفال الأكبر”.

ويتطلع الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، لاستعادة الكأس الغائبة عن خزائنه منذ عام 2013، فيما يحلم الوداد بالفوز بلقبه الثاني في المسابقة، عقب تتويجه بالمسابقة عام 1992.

في سياق متصل، كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن التشخيص المبدئي للإصابات التي تعرض لها رباعي الفريق الكروي الأول، وهم الحارس شريف إكرامي وصانع الألعاب صالح جمعة والجناح مؤمن زكريا والمهاجم المغربي وليد أزارو، خلال مواجهة النجم الساحلي.

وأوضح عبدالحفيظ، في تصريحاته للصحفيين عقب المباراة، أن اكرامي اشتكى من إجهاد في عضلة السمانة وفقًا للتشخيص المبدئي لطبيب الفريق، ولن يحول ذلك دون مشاركته في مباراة الذهاب بالنهائي، التي ستقام بمصر.

أضاف مدير الكرة بالأهلي أن صالح جمعة يعاني من شد في العضلة الخلفية ربما يحول دون مشاركته في النهائي، مشددًا على أن الفحوصات الطبية التي سيخضع لها اللاعب غدًا الإثنين ستحسم الأمر.

وتابع أن مؤمن زكريا أشتكى من آلام في العضلة الضامة، وسيخضع أيضًا لفحص طبي غدًا، فيما أوضح أن أزارو أشتكى من ثقل في عضلات القدمين نتيجة للمجهود الزائد، وسيخضع لفحص طبي للاطمئنان عليه، كذلك الأمر بالنسبة لحسام عاشور، لاعب الوسط، الذي غاب عن لقاء اليوم للإصابة في العضلة الضامة.

كما أبدى عماد متعب، مهاجم الأهلي، سعادته البالغة بفوز فريقه التاريخي على النجم الساحلي التونسي، اليوم الأحد، والتأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونفى متعب، في تصريحاته للصحفيين عقب المباراة، وجود أي خلافات أو مشاكل بينه وبين حسام البدري، مدرب الأهلي، مشددًا على احترامه الكامل له وأن الأمر لا يتعدى كونه اختلاف في وجهات النظر.

وقال المهاجم المخضرم: “أحترم وجهة نظر البدري كثيرًا لكنني أريد المشاركة وجلوسي لوقت طويل على مقاعد البدلاء يشعرني بالضيق، فمازال لدي الكثير داخل المستطيل الأخضر”.

وشهدت الفترة الماضية نشوب أزمة بين متعب والبدري، بسبب تذمر اللاعب من جلوسه على مقاعد البدلاء خلال إحدى المباريات ببطولة الدوري المصري.

وأشاد متعب بمستوى زميله المهاجم المغربي وليد أزارو، الذي تقمص دور البطولة في اللقاء بتسجيله 3 أهداف (هاتريك)، مشددًا على أنه لاعب رائع ويمتلك مقومات ومهارات رائعة لم تظهر بعد.

وأكد المهاجم المخضرم صعوبة مواجهة الوداد المغربي في النهائي، مضيفًا أن كل فرد داخل الفريق يسعى بقوة للتتويج دون النظر للمنافس وحجمه.

واختتم متعب تصريحاته موجهًا الشكر لجماهير القلعة الحمراء على مساندتها له دائمًا وللفريق الأحمر، حتى في أصعب الظروف، مؤكدًا أن ذلك الأمر ليس غريبًا على جماهير ناديه الوفية والعريضة.