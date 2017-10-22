مباراة الأهلي والنجم.. معلول يصعق الفريق التونسي وأزارو يسجل ثنائية (فيديو)

باغت التونسي علي معلول فريق النجم الساحلي التونسي بهدف مبكر في مباراته أمام الأهلي المصري في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وحصل النادي المصري على ركلة حرة مباشرة ثانية، انبرى لها علي معلول، الذي سدّد كرة باغتت الحارس أيمن المثلوثي، وهذا الهدف الأول الذي يتلقاه الفريق التونسي خلال الشوط الأول من مشواره في البطولة في النسخة الحالية.

وتؤهل هذه النتيجة الأهلي المصري للصعود إلى المباراة النهائية، بعد أن خسر ذهابًا 2/1 في تونس.

وضمن الوداد البيضاوي المغربي الصعود إلى المباراة النهائية بعد فوزه على اتحاد العاصمة الجزائري 3/1 السبت.

والأهلي هو البطل التاريخي للمسابقة بـ 8 ألقاب، كان آخرها العام 2013، بينما أحرز النجم البطولة مرة وحيدة العام 2007، وكانت على حساب الأهلي بنتيجة إجمالية 3/1.

وأضاف المهاجم المغربي وليد أزارو الهدف الثاني للأهلي بضربة رأس في الدقيقة 23 بعد تمريرة عرضية من مؤمن سلمان.

وعاد أزارو وسجل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 39، بعد تمريرة من علي معلول في نسخة مكررة من الهدف الثاني.