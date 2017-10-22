مصر.. رمضان صبحي يوجّه رسالة للاعبي النادي الأهلي قبل مباراة النجم (صورة)

وجه النجم رمضان صبحي رسالة للاعبي النادي الأهلي المصري قبل مباراة النجم الساحلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم الأحد.

ويلتقي الأهلي، مع النجم الساحلي التونسي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وكتب لاعب الأهلي السابق، وستوك سيتي الإنجليزي على حسابه على موقع التواصل “تويتر” “رجالة الأهلي طول عمرهم قدها.. ربنا معاكم اليوم يا أبطال”.



وخسر الأهلي مباراة الذهاب 2/1 في تونس، ويحتاج للفوز 1/0 أو بفارق هدفين على الفريق التونسي لضمان الصعود للمباراة النهائية.

يشار إلى أن الوداد البيضاوي المغربي قد ضمن الصعود للنهائي بعد فوزه على اتحاد العاصمة الجزائري.

وغادر رمضان صبحي النادي الأهلي إلى ستوك سيتي صيف العام 2016.