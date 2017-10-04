حقيقة تعاقد النادي الأهلي المصري مع لاعب “النجم الساحلي”

كشف النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود طاهر، حقيقة الأنباء التي ترددت عن التعاقد مع محمد أمين بن عمر لاعب وسط نادي النجم الساحلي التونسي، ومنتخب تونس الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت أنباء قد ترددت عن رغبة حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، في التعاقد مع ابن عمر لتدعيم خط وسط الفريق بعد ظهوره بمستوى مميز في لقاء الأهلي والنجم في بطولة دوري أبطال أفريقيا

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “حتى الآن الأهلي لم يفتح أي خط مفاوضات مع محمد أمين بن عمر لاعب النجم الساحلي للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف المصدر: “الأهلي يركز بشكل كبير على التعاقد مع مهاجم أفريقي قوي لتعويض رحيل كوليبالي خاصة بعد ظهور المغربي وليد أزارو بمستوى متواضع تهديفيًا خلال الفترة الأخيرة”.

وتابع: “لو رحل علي معلول ظهير أيسر الفريق في يناير ستكون الصفقة البديلة هو مهاجم أفريقي قوي وليس محمد أمين بن عمر لاعب النجم الساحلي”.

ومن جانب آخر أكد المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، أن الأهلي مهتم بالتعاقد مع حسام حسن، مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرًا إلى أنه لن يفرط في اللاعب.

وقال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “حسام حسن مهاجم سموحة الصغير الذي أصبح محل اهتمام الأهلي لم نتلق أي عرض رسمي بخصوص بيعه بالرغم من الأحاديث الجانبية التي لا ترقى إلى مستوى المفاوضات، إلا أننا نخشي أن يفقد مستواه بسبب عدم التركيز، وعمومًا من الصعب أن نفرط فيه تحت أي ظرف”.