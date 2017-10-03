“كاف” يعلن موقفه من طلب نادي الزمالك المصري المشاركة في دوري أبطال إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” موقفه من طلب نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور، المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، رغم احتلال الأبيض المركز الثالث في الدوري الموسم الماضي.

وقال عبدالمنعم شطة، مدير الإدارة الفنية بالاتحاد الإفريقي في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”: “الاتحاد لا يوجد لديه أي مانع في مشاركة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، في حالة ترشيحه من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم”.

وأضاف شطة: “الاتحاد المحلي هو صاحب الشأن في ترشيح الأندية للمشاركة في البطولات الإفريقية وفي حالة ترشيحه الزمالك سيوافق الكاف على قرار اتحاد الكرة”.

وتابع: “من حق الاتحاد المحلي أن يختار الفرق بحسب لوائحه الداخلية ولا يوجد ما يمنع مشاركة صاحب المركز الثالث في دوري أبطال إفريقيا”.

من جانبه، قال بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، في تصريحات صحفية: إن مرتضى منصور رئيس الزمالك طلب من عمرو مصطفى المدير التنفيذي للمقاصة أن يشترك الزمالك بدلًا من الفريق الفيومي بدوري الأبطال.

وأضاف سليم: “طلب الزمالك كان غير منطقي، نحن متمسكون بالمشاركة في البطولة ونلقى كل الدعم من رئيس النادي محمد عبدالسلام وانسحابنا من دوري الأبطال أمر عارٍ تمامًا من الصحة”.