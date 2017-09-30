منع الأطفال من حضور مواجهة النجم الساحلي والأهلي المصري بدوري أبطال أفريقيا

أصدرت لجنة التنظيم بنادي النجم الرياضي التونسي، بيانا وجهته إلى جماهير الفريق بخصوص مباراتها أمام النادي الأهلي المصري.

ويحل الأهلي ضيفاً على النجم الساحلي في السابعة والنصف مساء غد، الأحد، بتوقيت القاهرة، بمدينة سوسة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحسب البيان، تقرر بصفة استثنائية منع اصطحاب الأطفال إلى ملعب سوسة، مع غلق أبواب الملعب قبل بدء اللقاء بساعة كاملة.

وأوضح البيان، أنه لا يمكن اقتناء أكثر من 4 تذاكر للشخص الواحد، علما بأن عملية بيع تذاكر المباراة انطلقت، اليوم السبت.

يذكر أن وزارة الداخلية التونسية، سمحت لإدارة النجم الساحلي بترويج 16 ألف تذكرة، منها 15 ألف لصاحب الأرض، وألف تذكرة للفريق الضيف.