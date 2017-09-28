لماذا اجتمع ناصر الخليفي برئيس “كاف” في باريس؟ ‎ (صورة)

أثار لقاء أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ما دار بين الطرفين.

والتقى رئيس “كاف” مع الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، ومالك شبكة “بي إن سبورتس”، على هامش مباراة الفريق الباريسي مع ضيفه بايرن ميونيخ الألماني، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ونشر أحد الصحفيين صورة تجمع “أحمد أحمد” مع ناصر الخليفي، وأحمد ولد يحيي رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، بالإضافة إلى وجود السنغالية فاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويأتي لقاء رئيس الاتحاد الأفريقي وناصر الخليفي، ليثير تساؤلات الجماهير، بعد التقارير التي خرجت لتفيد بوجود نية لدى “كاف” فسخ تعاقده مع شركة “لاجاردير سبورت” الفرنسية، صاحبة حقوق نقل المسابقات الأفريقية، والتي تبيعها إلى “بي إن سبورتس” لتبثها بشكل حصري.