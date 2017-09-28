بسبب أزمة التأشيرات.. تأجيل مباراة الأفريقي التونسي وسبور يونايتد بقبل نهائي الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الخميس، تأجيل مباراة ذهاب الدور قبل النهائي في كأس الاتحاد بين سبور يونايتد وضيفه الافريقي التونسي، لمدة يوم واحد بسبب مشاكل أخرت رحلة الفريق التونسي إلى جنوب افريقيا.

وكان من المنتظر أن تقام المباراة بعد غد السبت لكن الاتحاد الافريقي للعبة قال عبر موقعه على الانترنت إنها ستتأجل إلى يوم الأحد في بريتوريا.

وقال بيان للكاف: “تغيير الموعد فرضته بعض المشكلات التقنية التي أخرت رحلة الفريق التونسي إلى جنوب افريقيا”.

وذكرت تقارير صحفية أن المشكلة تتعلق بتأخير الحصول على تأشيرات السفر إلى جنوب افريقيا.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفتح الرباطي المغربي أو مازيمبي بطل الكونجو الديمقراطية على لقب البطولة.