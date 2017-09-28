فوزي البنزرتي يعتذر لجماهير الترجي التونسي ويؤكد استمراره مع الفريق

قدّم مدرب الترجي التونسي فوزي البنزرتي، اليوم الخميس، اعتذاره لجماهير الفريق عقب الخروج من دوري أبطال أفريقيا، معلنًا استمراره في قيادة الفريق.

وقال البنزرتي، في أول تصريح له عقب خروج الترجي من دور الـ 8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي المصري، إنه يأمل في بقاء الترجي كأحد أقوى الفرق في تونس، والقارة السمراء، مشيرًا إلى أنه يضع نفسه على ذمة إدارة النادي وجماهيره.

وقال البنزرتي، في مؤتمر صحفي: “أنا حزين من أجل جماهير الترجي ومسيّريه، وأقدّم اعتذاري، وكانت هناك أخطاء كثيرة في المباراة (ضد الأهلي)، لكن تلك أحكام الكرة”.

وأضاف البنزرتي: “يجب أن نعترف اليوم أننا أضعنا مباراتنا، ولا أحمّل المسؤولية لأي لاعب”.

ونفى مدرب الترجي وجود خلافات مع عدد من اللاعبين، وفي مقدمتهم لاعب الوسط الفرجاني سياسي، الذي جلس على دكة البدلاء في مباراة الأهلي، قبل أن يدفع به المدرب في آخر اللقاء.

وحول مشاركة الحارس المعز بن شريفية الذي كان مصابًا قبل المباراة، وقدّم أداءً سيئًا ضد الأهلي، أوضح البنزرتي أنه كان جاهزًا، وأن خبرته كانت وراء قرار إشراكه.

ودخل الترجي في أزمة بسبب خروجه المفاجئ ضد الأهلي في دور الـ 8 من دوري أبطال أفريقيا بخسارته على أرضه ووسط جماهيره 2/1، بعد أن كان تعادل ذهابًا 2/2.

وقدّم رئيس النادي، حمدي المدب، عقب الخسارة استقالته، لكن هيئة حكماء الترجي تعكف على إثنائه عن قراره بدعم جماهيري.

وقال البنزرتي اليوم: “لا أعتقد أن المدرب سيرحل، لقد اتصل بي واتفقنا على الاستمرار”.

ويتصدر الترجي جدول ترتيب الدوري التونسي، ويستعد للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد.