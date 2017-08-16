مبادرة_هتاف .. العين يقدّم خدمة استثنائية لأصحاب الهمم خلال مباراة نادي الهلال

أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، وبالتعاون مع نادي العين مبادرة “هتاف” تحت شعار “حماس الكرة على مسامعكم”، حيث سيتم تطبيق المبادرة رسميا خلال مباراة العين والهلال بربع نهائي دوري أبطال آسيا.

العين يستضيف الهلال يوم الإثنين القادم في الساعة 07:50 مساءً بتوقيت الإمارات على استاد هزاع بن زايد في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

“حماس الكرة على مسامعكم”

إطلاق #مبادرة_هتاف بالتعاون مع

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– #هيئة_تنظيم_الاتصالات

– #نادي_العين الرياضي

– استاد هزاع بن زايد بمدينة العين pic.twitter.com/BiqVhOBU3n — هيئة تنظيم الاتصالات (@TheUAETRA) August 16, 2017

وتوفر “مبادرة هتاف” خدمة ايصال التعليق الصوتي للمباريات لأصحاب الهمم من ضعاف البصر والمكفوفين مما يسهل عليهم معرفة مجريات المباراة، من خلال توفير أجهزة استقبال البث الإذاعي الـ FM وتوزيعها عليهم. وبالتالي مشاركتهم في التشجيع وتقديم الدعم لناديهم على استاد هزاع بن زايد.

وفي السياق نفسه، قال الكرواتي زوان ماميتش المدير الفني لنادي العين، إن الهلال يضم عناصر جيدة للغاية، لكن العين يمتلك العناصر الأفضل في القارة الآسيوية.

وحقق نادي العين فوزا وديا على المحرق البحريني بثلاثة أهداف دون رد سجلها محترفاه السويدي بيرغ “هدفين” ودوغلاس “هدفا” في إطار استعداداته لمواجهة الهلال السعودي بربع نهائي دوري أبطال آسيا.