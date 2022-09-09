أس ترجح إقامة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة

لم يحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ موعد كأس العالم للأندية، لكن صحيفة ”أس“ الإسبانية قالت إن البطولة قد تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويؤثر إقامة كأس العالم للمنتخبات في قطر بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر على روزنامة الفيفا.

ووفقا للصحيفة فإنه من حيث المبدأ ستتم إقامة نصف نهائي ونهائي كأس العالم للأندية من 6 إلى 12 فبراير، لكن المشكلة أن مباريات ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا تقام أيام 14 و15 و21 و22 من فبراير.

في حين تقام مباريات الإياب في دوري الأبطال أيام: 7 و8 و14 و15 مارس.

كما قالت ”أس“ إنه تم تحديد موعد مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا (يومي 8 و9 فبراير).

وفي البداية كانت النية أن تقام كأس العالم للأندية في أبوظبي، لكن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية الأقرب لاستضافة البطولة.

وسيبدأ ريال مدريد كأس العالم للأندية من دور نصف النهائي تمامًا مثل بطل كوبا ليبرتادوريس حيث سيقام نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس يوم 29 أكتوبر، ويجمع فلامنغو البرازيلي ومواطنه أتلتيكو باراناينسي.

ونال تشيلسي لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية، علما أن ريال مدريد أكثر ناد تتويجا باللقب برصيد 4 ألقاب، مقابل 3 ألقاب لبرشلونة، ولقبين لكل من بايرن ميونخ وكورينثيانز، ولقب لتشيلسي وليفربول وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد وميلان، وإنترناسيونال وساو باولو البرازيليين.