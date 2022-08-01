الكشف عن موعد بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميا عن أجندة النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث ستنطلق في 8 أغسطس 2023 وتنتهي المسابقة القارية في نفس الموسم يوم 18 مايو 2024.

وينطلق دوري أبطال آسيا في نسخة 2023-2024 اعتباراً من الدور التمهيدي الأول يوم 8 آب 2023، في حين تقام مباريات دور المجموعات خلال الفترة من 18 أيلول وحتى 13 ديسمبر 2023.

وفي المقابل تقام مباريات الأدوار الإقصائية في الفترة من 12 فبراير إلى 24 أبريل 2024.

ويقام نهائي دوري أبطال آسيا من مباراتي ذهاب وإياب، الأولى 11 مايو، والثانية 18 مايو.

كما تمت المصادقة على استبعاد قاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض لحسم تساوي الفريقين، وتم بدلاً منها اعتماد خوض وقت إضافي، وكذلك ركلات الترجيح عند الحاجة من أجل تحديد الفائز في مواجهتي الذهاب والإياب.

ويحق أيضا لكل فريق تسجيل 6 لاعبين أجانب في قائمته.

وسيتم تطبيق هذا الأمر في مسابقات الأندية اعتباراً من موسم 2023-2024.

✨CONFIRMED✨ AFC Club Competitions’ new calendar approved! ✔️#ACL2023: 📆 August 8, 2023 – May 18, 2024 — #ACL2022 (@TheAFCCL) August 1, 2022

في المقابل تنطلق منافسات كأس الاتحاد الآسيوي لنسخة 2023-2024 من خلال الدور التمهيدي يوم 1 أغسطس 2023، وتقام مباريات دور المجموعات في الفترة من 18 أيلول إلى 14 ديسمبر، ويقام قبل نهائي المناطق خلال شهر فبراير 2024، على أن تقام المباراة النهائية من جولة واحدة يوم 5 مايو 2024.

🚨 بيان صحفي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن المواعيد الرسمية الجديدة لبطولات الأندية#دوري_أبطال_آسيا 2023 📆 من 8 آب/أغسطس 2023 ولغاية 18 أيار/مايو 2024https://t.co/eerB6Ws3l8 — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) August 1, 2022

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن في الثالث عشر من شهر يناير 2022 تعديل مواعيد بطولة دوري أبطال آسيا 2022، بسبب التعقيدات الناتجة عن انتشار متحور ”أوميكرون“ من فيروس كورونا المستجد وكذا جدول كأس العالم 2022 الذي سيقام نهاية العام الحالي في قطر، حيث قرر أن تقام مباريات البطولة على مدار عامين ما بين أبريل الماضي وحتى 26 فبراير من العام المقبل 2023.

ويعد هذا الحدث تاريخيا، حيث ظل دوري أبطال آسيا يلعب في نفس العام منذ نسخة 2004.

وسيقام دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال آسيا يومي 3 و4 فبراير 2023، بينما يقام دور الثمانية في 7 فبراير من العام نفسه، ونصف النهائي في 10 فبراير، أما النهائي فسيقام بنظام الذهاب والإياب، الذهاب يوم 19 فبراير على أرض ممثل أندية غرب آسيا، والإياب في 26 فبراير على ملعب ممثل أندية شرق آسيا.

وجاء هذا التغيير الاستثنائي هذا العام بسبب تعارض الموعد الأصلي لنهائي البطولة في شهري نوفمبر وديسمبر مع كأس العالم الذي سيقام في تلك الفترة في قطر.

وتحددت مواجهات دور الـ16 لأندية غرب آسيا، وسيواجه شباب الأهلي نظيره الهلال السعودي، كما سيلتقي الشباب السعودي مع ناساف الأوزبكي والفيصلي السعودي مع فولاد الإيراني والدحيل القطري مع الريان القطري.