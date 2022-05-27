استطلاع: غالبية اللاعبين يريدون وضع حد للمباريات المتتالية

يفضل 87% من لاعبي كرة القدم المحترفين وضع حد لعدد المباريات المتتالية للتخفيف من عبء العمل الثقيل عليهم قائلين ”نحن رياضيون ولسنا آلات“ وذلك وفقا لاستطلاع أجراه اتحاد اللاعبين المحترفين.

وأظهر الاستطلاع الذي شمل 1055 لاعبا و92 خبيرا في الأداء ونُشر يوم الخميس أن كلا المجموعتين، المؤيدة لذلك والمعارضه له، تدعمان إجراءات جديدة من شأنها أن تضمن حدا أدنى لعطلة نهاية الموسم وتحد من تكرار المباريات المتتالية أي تلك المباريات التي يفصل بينها أقل من خمسة أيام راحة.

وكان من بين اللاعبين الذين شملهم الاستطلاع مجموعة ينتمون لبطولات الدوري في إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وقال 50% منهم إنهم تعرضوا لإصابات بسبب جدول مباريات مضغوط.

وفي غضون ذلك، قال 40% إن الجدول المزدحم أثر على صحتهم العقلية، وقال 50% إن ناديهم أو منتخبهم الوطني تسبب في اختصار مدة العطلة التي يحصلون عليها.

وقال أرتورو فيدال لاعب وسط تشيلي الذي يمثل لاعبين من الأمريكتين: ”السفر الدولي لمسافات طويلة يضع ضغوطا على صحة وأداء العديد من اللاعبين بسبب التغيرات المفاجئة في المناخ والمناطق الزمنية“.

وأضاف ”قطع بعض اللاعبين أكثر من 200 ألف كيلومتر في المواسم الثلاثة الماضية .. وهذا يماثل السفر حول العالم خمس مرات“.

وأظهر التقرير أنه في نهاية عام 2020، خاض لاعب خط الوسط الكرواتي لوكا مودريتش 24 مباراة متتالية أي أربع مرات أكثر من الحد الأقصى الموصى به.

وقال أكثر من 72% إن عدد المباريات المتتالية يجب أن يقتصر على أربع مباريات، بينما قال نصفهم إنه يجب فرض توقف إلزامي بعد ثلاث مباريات.

ووجد التقرير أن الخبراء المتخصصون في الأداء العالي يدعمون آراء اللاعبين بأن العدد الحالي للمباريات في عالم كرة القدم على صعيد بطولات النخبة والتي تقام دون وضع لوائح وقائية يشكل مخاطر على الصحة العقلية والبدنية للاعبين.