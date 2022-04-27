كل ما تريد معرفته عن الفرق الصاعدة وآخر حسابات التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

يسدل الستار، اليوم الأربعاء، على منافسات مرحلة المجموعات بمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا.

وتقام اليوم الأربعاء مباريات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعتين الأولى والخامسة بدوري أبطال آسيا بعدما أسدل الستار على المجموعات الثانية والثالثة والرابعة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي الفرق التي ضمنت التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا وحسابات التأهل للفرق المتبقية.

نظام التأهل

تقام مرحلة المجموعات بنظام التوزيع الجغرافي فهناك 5 مجموعات تمثل منطقة غرب ووسط آسيا بجانب 5 مجموعات أخرى لمنطقة الشرق.

وتتأهل الفرق المتصدرة للمجموعات الخمس عن منطقة الغرب إلى دور الستة عشر وتتبقى 3 مقاعد تحسمها أفضل فرق الوصافة التي تحتل المركز الثاني.

وتقضي معايير التأهل حال تساوي فريقين في رصيد النقاط بالنظر إلى معيار المواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة ثم الأكثر تهديفاً في المواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف الإجمالي ثم الأكثر تهديفاً ثم قاعدة اللعب النظيف (الحصول على البطاقات الملونة).

الأندية المتأهلة لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا https://t.co/cDsZEwO8Ja#دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/Zbutv283Vm — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 26, 2022

الفرق المتأهلة

ضمنت أندية الهلال السعودي، حامل اللقب، والريان القطري والشباب السعودي وفولاد خوزستان الإيراني وشباب الأهلي دبي الإماراتي والدحيل القطري والفيصلي السعودي التأهل إلى ثمن النهائي.

وتتبقى بطاقة وحيدة في مرحلة المجموعات ما زالت تنتظر الحسم في منافسات الجولة الأخيرة اليوم الأربعاء.

ويحتل الهلال صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة وخلفه الريان برصيد 10 نقاط ويتقابل الفريقان مساء اليوم الأربعاء.

ويحتاج الريان للفوز بفارق 4 أهداف على الهلال لانتزاع الصدارة من الفريق السعودي بعدما فاز الهلال في لقاء الجولة الثانية بنتيجة 3-0.

وحسم الشباب صدارة المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، كما حسم فولاد صدارة المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة ويحتل المركز الثاني شباب الأهلي دبي برصيد 10 نقاط.

وحسم الدحيل القطري صدارة المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة، كما ضمن الفيصلي التأهل عن المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط سواء في الصدارة أو الوصافة.

وتشهد المجموعة الخامسة مواجهة بين الفيصلي والسد القطري الذي تبخرت آماله في التأهل، بينما يلتقي الوحدات الأردني منافسه ناساف الأوزبكي.

سباق المجموعة الخامسة

ضمن شباب الأهلي دبي التأهل في مقاعد الوصافة بشكل رسمي كما أن الريان اقترب من الوصافة إلا في حالة تفوقه على الهلال بفارق 4 أهداف ليعتلي في هذه الحالة الصدارة بفارق المواجهات المباشرة ويصعد الهلال وصيفاً.

وخرجت أندية مومباي الهندي والقوة الجوية العراقي والتعاون السعودي وسباهان الإيراني من سباق التأهل.

وانتزع مومباي المركز الثاني برصيد سبع نقاط وبفارق المواجهة المباشرة على القوة الجوية الذي تراجع إلى المركز الثالث، لكن الفريق الهندي أيضا ودع المسابقة.

ويبقى السباق معلقاً في المجموعة الخامسة في ظل ضمان الفيصلي فقط التأهل بغض النظر عن لقائه مع السد ففي حالة فوزه يضمن الصدارة.

الوحدات والفرصة الأخيرة

يتبقى لقاء الوحدات وناساف الذي يحسم ملامح صراع المجموعة الخامسة في دوري الأبطال.

ويحتل الوحدات المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بينما يحتل ناساف المركز الثاني برصيد 8 نقاط ويتصدر الفيصلي برصيد 9 نقاط.

ويملك الوحدات بصيصاً من الأمل بالتأهل حال فوزه على ناساف بفارق 3 أهداف بعدما خسر الوحدات لقاء الدور الأول بمرحلة المجموعات بنتيجة 2-0.

وفي حال فوز الوحدات بفارق 3 أهداف يقتنص الوصافة بشكل رسمي ويكمل عقد المتأهلين، ولكن في حالة فوز ناساف يصل إلى 11 نقطة وبالتالي يصعد وصيفاً حال فوز الفيصلي وقد يتصدر حال تعثر الفريق السعودي.

وقال محمد عمر، مدرب الوحدات الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن الفرصة الأخيرة عادت إلى لاعبي الوحدات للتأهل رغم صعوبة المهمة بالفوز بفارق 3 أهداف على ناساف.

وأكد أن الوحدات فريق طموح ولديه لاعبون أصحاب روح قتالية ولكنه بحاجة لتنظيم المجهود وأيضاً بعض التنظيم التكتيكي مشيراً إلى وجود بعض عناصر الخبرة مثل أحمد سمير ومنذر أبو عمارة.