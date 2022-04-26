الأندية المتأهلة لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا

حسمت 7 أندية تأهلها رسميًا إلى دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا، ويتبقى حسم فريق وحيد تأهله، غدًا الأربعاء.

وتأهل حتى الآن أندية: الهلال، والشباب، والفيصلي من السعودية، والدحيل القطري، فولاد الإيراني، وشباب الأهلي دبي الإماراتي، والريان القطري، وتتبقى معرفة المتأهل من بين ناساف الأوزبكي أو الوحدات الأردني.

وسيواجه، غدًا الأربعاء، الوحدات نظيره ناساف لمعرفة المتأهل بينهما، حيث يحتل الفريق الأوزربكي المركز الثاني في مجموعته برصيد 8 نقاط وخلفه الفريق الأردني برصيد 5 نقاط.

وفي مباريات، اليوم، حقق الدحيل القطري انتصاره الخامس في 6 مباريات ليعزز صدارته للمجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا بفوزه الكبير 5-2 على سيباهان الإيراني في ختام دور المجموعات.

ورفع الدحيل، الذي ضمن الصدارة والتأهل لدور الستة عشر منذ الجولة الماضية، رصيده إلى 15 نقطة في القمة، فيما ظل رصيد التعاون السعودي 7 نقاط في المركز الثاني بعد خسارته 5-4 أمام باختاكور الأوزبكي الذي ظل في ذيل الترتيب بست نقاط.

ويأتي سيباهان في المركز الثالث بسبع نقاط متأخرًا بفارق الأهداف عن التعاون.

وبهذه النتيجة ودَّع التعاون وسيباهان المسابقة بعدما احتل الريان القطري، وشباب الأهلي دبي الإماراتي، وناساف الأوزبكي، أفضل 3 مراكز في المركز الثاني.

وتربع نادي فولاد خوزستان على الصدارة بعد تعادله مع شباب الأهلي دبي الإماراتي 1-1، ضمن الجولة السادسة.

وتصدر فولاد خوزستان ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، مقابل 10 نقاط لشباب الأهلي، و5 للغرافة، و4 لآهال، حيث فاز فولاد خوزستان بصدارة المجموعة وتأهل إلى دور الـ16.

وكرر الشباب السعودي فوزه على الجزيرة الإماراتي بهدفين دون ردٍ في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الختامية للمجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب.

وفاز الشباب على الجزيرة في مرحلة الذهاب بثلاثية نظيفة.

وسجل هدفي المباراة جون ماري في الدقيقة 68، وباولينهو في الدقيقة 88.

وعزز الشباب بهذا الفوز صدارته للمجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، بينما توقف رصيد الجزيرة عند 4 نقاط في المركز الأخير

وكان الشباب حسم بطاقة التأهل لدور الـ16منذ الجولة الماضية.

كما حصل نادي مومباي سيتي الهندي على المركز الثاني بعدما تغلب على القوة الجوية العراقي 1-0.

وكان القوة الجوية يحتاج إلى الخروج بالنقاط الثلاث للحفاظ على آماله في التأهل ضمن أفضل 3 فرق بالمركز الثاني في المجموعات الخمس، لكن الهزيمة قضت على آماله تمامًا.

وخسر الفريق العراقي بهدف دييجو ماوريسيو بعد مرور 31 دقيقة من المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الثانية في استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وانتزع مومباي المركز الثاني برصيد 7 نقاط وبفارق المواجهة المباشرة على القوة الجوية الذي تراجع إلى المركز الثالث، لكن الفريق الهندي أيضًا ودع المسابقة.

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 3 أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الغرب.