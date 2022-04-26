احتفال مؤثر لـ" جون ماري" بعد تسجيله هدفًا للشباب في شباك الجزيرة

احتفل جون ماري، لاعب الشباب السعودي، بشكل مؤثر بعد تسجيله هدفًا في شباك الجزيرة الإماراتي، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، ببطولة دوري أبطال آسيا.

ودخل ”جون ماري“ في نوبة بكاء بعد تسجيله الهدف الأول للشباب في الدقيقة 69.

وأضاف باولينهو الهدف الثاني للشباب مع الدقيقة 88.

وتأهل الشباب بالفعل إلى الدور الثاني بعد تصدر المجموعة الثانية بأربعة انتصارات، وتعادل واحد، ليحصد 13 نقطة متقدمًا بفارق 6 نقاط عن القوة الجوية العراقي و 9 عن الجزيرة ومومباي سيتي الهندي.

وكانت المباراة الأولى بين الفريقين قد انتهت بتفوق الشباب بثلاثية نظيفة أحرزها كارلوس جونيور (هدفين) وتركي مروان العمار.

وتُعد مباراة، اليوم، هي السادسة بين فريقي الشباب والجزيرة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، ونجح الليوث بتحقيق الفوز 3 مرات، مقابل انتصار وحيد للفريق الإماراتي، وخيم التعادل على نتيجة لقاء واحد.

وأحرز الشباب 16 هدفًا خلال دور المجموعات، بينما تلقت شباكه هدفًا وحيدًا، بينما سجل الجزيرة 4 أهداف وعليه 8 أهداف.

ويحتل الشباب المركز الرابع في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 47 نقطة من 25 مباراة وابتعد عن المنافسة على اللقب، ويتصدر الاتحاد المسابقة برصيد 60 نقطة من 25 مباراة يليه الهلال برصيد 49 نقطة من 23 مباراة، واللقب منحصر بينهما بشكل كبير قبل 5 جولات على النهاية.