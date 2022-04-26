عموري يخرج غاضبا بعد استبداله في مباراة شباب الأهلي ضد فولاد في دوري أبطال آسيا

أبدى عمر عبدالرحمن ”عموري“، نجم فريق شباب الأهلي دبي غضبه إثر استبداله في مواجهة فولاد خوزستان الإيراني، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء بدوري أبطال آسيا.

وقام مهدي علي، مدرب شباب الأهلي، باستبدال عموري في الدقيقة 60 من عمر الشوط الثاني ليبدي الأخير غضبه واندهاشه من القرار عقب خروجه.

خروج عموري في الدقيقة 60 من المباراة#دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/G8LpIHmMak — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 26, 2022

ويتقدم الفريق الإيراني على شباب الأهلي بهدف نظيف، سجله لوسيانو بيريرا مع الدقيقة 72.

ويتصدر فولاد خوزستان، ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، مقابل 9 نقاط لشباب الأهلي في المركز الثاني، و5 نقاط للغرافة في المركز الرابع، ونقطة واحدة فقط لآهال في المركز الخامس الأخير، وفوز شباب الأهلي يهديهم صدارة المجموعة، والتأهل عن المركز الأول، ومعهم فولاد الذي ضمن التأهل بالفعل إلى الدور ثمن النهائي.

أما في حالة تعادل أو خسارة شباب الأهلي، فسيكون عليه الانتظار حتى نهاية مباريات الجولة السادسة في المجموعات الأربع الأخرى، لحسم تأهله إلى الدور التالي، مع وجود أكثر من ناد آخر مرشح للتأهل إلى الدور ثمن النهائي، وكلها قريبة بالنقاط من ”فرسان دبي“.

يذكر، أن الجولة الأولى، قد شهدت تعادل فولاد مع الغرافة 0-0، وتعادل آهال مع شباب الأهلي 1-1، والجولة الثانية، فوز الغرافة على آهال 2 – 0، وتعادل شباب الأهلي مع فولاد 1-1، والجولة الثالثة، فوز فولاد على آهال 1 – 0، وتعادل الغرافة مع شباب الأهلي 1-1، والجولة الرابعة، فوز شباب الأهلي على الغرافة 8 – 2، وفولاد على آهال 1 – 0.