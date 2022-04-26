رياضة

دوري أبطال آسيا.. الدحيل يعزز صدارته بفوز كبير على سيباهان
تاريخ النشر: 26 أبريل 2022 19:25 GMT
تاريخ التحديث: 26 أبريل 2022 20:20 GMT

دوري أبطال آسيا.. الدحيل يعزز صدارته بفوز كبير على سيباهان

حقق الدحيل القطري انتصاره الخامس في 6 مباريات ليعزز صدارته للمجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه الكبير 5-2 على سيباهان الإيراني في دور

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق الدحيل القطري انتصاره الخامس في 6 مباريات ليعزز صدارته للمجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه الكبير 5-2 على سيباهان الإيراني في دور المجموعات، اليوم الثلاثاء.

ورفع الدحيل، الذي تأهل لدور الستة عشر منذ الجولة الماضية، رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة فيما ظل رصيد سيباهان 7 نقاط في المركز الثالث قبل لقاء التعاون السعودي، الذي يملك 7 نقاط أيضًا بالمركز الثاني، وباختاكور الأوزبكي متذيل الترتيب بثلاث نقاط في وقت لاحق اليوم.

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وسجل المهاجم الكيني مايكل أولونغا هدفين للدحيل في الدقيقتين العاشرة و35، وبينهما أحرز سيباهان هدفه الأول في الدقيقة 20.

وجعل إدميلسون جونيور النتيجة 3-1 للدحيل في الدقيقة 41 بعد تمريرة من أكرم عفيف.

وأضاف التونسي فرجاني ساسي الهدف الرابع بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني بتسديدة أرضية من متابعة تمريرة عرضية من إدميلسون.

وقلص الفريق الإيراني الفارق قبل 8 دقائق من النهاية، لكن إدميلسون أعاد الفارق إلى 3 أهداف لوصيف بطل الدوري القطري في الدقيقة الأخيرة عبر تسديدة أرضية من مدى قريب.

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