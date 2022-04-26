دوري أبطال آسيا.. الدحيل يعزز صدارته بفوز كبير على سيباهان

حقق الدحيل القطري انتصاره الخامس في 6 مباريات ليعزز صدارته للمجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه الكبير 5-2 على سيباهان الإيراني في دور المجموعات، اليوم الثلاثاء.

ورفع الدحيل، الذي تأهل لدور الستة عشر منذ الجولة الماضية، رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة فيما ظل رصيد سيباهان 7 نقاط في المركز الثالث قبل لقاء التعاون السعودي، الذي يملك 7 نقاط أيضًا بالمركز الثاني، وباختاكور الأوزبكي متذيل الترتيب بثلاث نقاط في وقت لاحق اليوم.

وسجل المهاجم الكيني مايكل أولونغا هدفين للدحيل في الدقيقتين العاشرة و35، وبينهما أحرز سيباهان هدفه الأول في الدقيقة 20.

وجعل إدميلسون جونيور النتيجة 3-1 للدحيل في الدقيقة 41 بعد تمريرة من أكرم عفيف.

وأضاف التونسي فرجاني ساسي الهدف الرابع بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني بتسديدة أرضية من متابعة تمريرة عرضية من إدميلسون.

وقلص الفريق الإيراني الفارق قبل 8 دقائق من النهاية، لكن إدميلسون أعاد الفارق إلى 3 أهداف لوصيف بطل الدوري القطري في الدقيقة الأخيرة عبر تسديدة أرضية من مدى قريب.