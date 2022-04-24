بغداد بونجاح يوجه انتقادات قاسية لمدرب السد القطري بعد وداع دوري أبطال آسيا (فيديو)

وجه الجزائري بغداد بونجاح، نجم السد، انتقادات لاذعة لمدرب الفريق الإسباني خافي غارسيا، بعد وداع الفريق القطري لبطولة دوري أبطال آسيا، مساء السبت.

وودع السد القطري دوري أبطال آسيا لكرة القدم من دور المجموعات بعد الخسارة 3-1 أمام ناساف ممثل أوزبكستان، يوم السبت.

وتجمد رصيد السد عند أربع نقاط من خمس مباريات ويأتي رابعا في المجموعة الخامسة.

ويتأهل متصدر المجموعة بشكل مباشر إلى الدور التالي، إلى جانب أفضل ثلاث فرق بالمركز الثاني في خمس مجموعات بالغرب.

وقال بونجاح في تصريحات تلفزيونية، عقب المبارراة ”أرى أن المدرب يتحمل المسؤولية، هو من أعد الخطة والتشكيلة ولم ينجح فيها، رأيت أن اللاعبين كانت لديهم الرغبة في اللعب والفوز، لكن هذا لم يتحقق، تبقى هذه كرة القدم فيها فوز وفيها خسارة“.

وأضاف ”لعبت المباراة الأولى والتي شهدت إكمالنا لها بـ8 لاعبين، وكنت قدمت كل شيء من أجل الفريق، ثم مباراة الفيصلي التي حدثت فيها أخطاء كذلك خسرناها، لكن بعد ذلك قرر المدرب إبعادي عن آخر 3 مباريات، هذه خياراته وهو من يتحمل مسؤولية هذه الهزائم لأنه هو من يقرر ويختار التشكيلة“.

وتابع ”أتقبل قرارات المدرب، لكن لا أرى أن هناك تكتيكا معينا لعبنا به، مرة نلعب بـ3 مدافعين ومرة بـ4 ومرة بـ5، أكيد هذا لن يفيد اللاعبين الذين يريدون استقراراً فنياً ومتى تدافع وتهاجم وتضغط، لكن أرى أننا لم نشتغل على أي شيء ولم نكن جاهزين لهذه البطولة. أتحدث عن نفسي فأنا هداف نادي السد منذ 6 سنوات وأسجل أكثر من 20 هدفاً في الموسم، لكن هذه المرة المدرب يرى خيارات أخرى والاعتماد على جناح أيسر كمهاجم، هنا هو يتحمل مسؤوليته“.

ويمر بونجاح بفترة تراجع كبيرة جعلته يخسر مكانته مع نادي السد وأيضا مع المنتخب الجزائري، حيث استبعده جمال بلماضي عن المواجهة الفاصلة أمام الكاميرون ضمن تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

كما ذكرت تقارير عديدة أن الدولي الجزائري، يتجه لمغادرة ناديه السد إلى أحد أندية الدوري السعودي.